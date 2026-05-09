ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାନତା; ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କଲେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : May 9, 2026 at 8:58 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କଲେ ଭର୍ତ୍ତି । ଆଜି (ଶନିବାର) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଖୋଦ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଏବେ ସେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥିଲେ । ସେ ଯିବା ବାଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁର୍ଜିଭଟା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜି ଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିଜେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ତାଙ୍କର ଉଚିତ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ନିଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନକରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଣଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଠାରୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାମ କରିଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା, ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଟ୍ରଲର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆରବି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର