ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା; 8ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଉପରେ ନଜର, ଆସିକାରେ 2 ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ସହ 21 ମୋବାଇଲ୍ ହେଲଥ୍ ୟୁନିଟ
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମିତ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସିକା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 2, 2026 at 11:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା । ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଜର । ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ । ପାନୀୟ ଜଳ ବିଶୋଧନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫୋକସ ରହିଛି । ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକାରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ସହ ୨୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାହିତ ଓ ମଶାବାହିତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି କଡ଼ା ନଜର । ଏଥିପାଇଁ ୮ଟି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ରହିଛି ବିଭାଗର ନଜର । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ରାପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ (RRT) ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ, ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ନବଜାତ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା । ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଫରାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଦୂଷିତ ପାଣିରୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ବିଶୋଧନ ଓ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଓ ହାଲୋଜେନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପଟେ ମଶାବାହିତ ରୋଗ ରୋକିବାକୁ ଜଳ ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଣ୍ଟି-ଲାର୍ଭା ଓ ଭେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ORS, ଜିଙ୍କ୍, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଜ୍ୱର ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ, ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖାଯାଉଛି । ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟିକାକରଣ ଓ ଜରୁରୀ ପ୍ରସୂତି ସେବା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିମଳ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଆଶା, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୈନିକ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଟଳିନଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଓ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଦେଖା ନଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
ବନ୍ୟା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଚାଲେଞ୍ଜ-
ସେହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ଆସିକାରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ସହ ୨୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦ଟି ୟୁନିଟ୍ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା, ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମିତ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସିକା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସେବା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାନିଟାରି ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୪ ଜଣ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ । ଏହା ସହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୫ଟି ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା, ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଫୋକସରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର