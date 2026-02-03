ଚଳିତ ବଜେଟ ବିକଶିତ ଭାରତ ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାପ୍; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବଜେଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ । କହିଲେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇଛି ।
Published : February 3, 2026 at 8:25 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: 'ଚଳିତ ବଜେଟ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଡମ୍ୟାପ୍' କହିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଗତ ରବିବାର ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 15 ତମ ବଜେଟ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ବଜେଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ଚଳିତ ବଜେଟ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ, ବେତନଭୋଗୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ, ବ୍ୟବସାୟ, MSME, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବିକାଶର ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି । ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ବଜେଟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । 'ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭' ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬' ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ହେବା ସହିତ ସବୁବର୍ଗର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ।"
"ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନିଯୁକ୍ତି, ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ଵରାନିତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୦ଟି ନୂଆ ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୋଳ, କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ୫ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଖଣିଜ କରିଡର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। " ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟରେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ହେବ । ଏହା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଇକୋ–ଟୁରିଜମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତି ଦେବ । ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ (Rare Earth Elements) ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସମୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV), ଅଧୁନିକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରଣନୀତିକ ଜାତୀୟ ହବ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ (FDI) ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIPER), ସେମିକଣ୍ଡକ୍ତର ହବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 15000 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ କଲେଜରେ AVGC ସୃଜନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ବାବଦରେ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମିଳିବ । ୫ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ୭୫ ହଜାର ଏମବିବିଏସ୍ ଡ଼ାକ୍ତର ସିଟ୍ ବଢିବ ଓ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଲାଭ ପାଇବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ