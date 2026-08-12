ETV Bharat / state

୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ HIV ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

IEC CAMPAIGN ON HIV
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 8:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: 'HIV ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଜ୍ଞତା, ଭୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଢ଼େଇ ।' ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ୍‌ ହଲ୍‌ ପରିସରରେ HIV/AIDS ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ଵି-ମାସିକ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭିଯାନର (Intensified Information, Education and Communication (IEC) ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।

IEC CAMPAIGN ON HIV
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ହଜାର ଲୋକ HIV ସଂକ୍ରମିତ:

ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ," HIV ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଜ୍ଞତା, ଭୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଢ଼େଇ । ସଚେତନତା, ସଠିକ୍‌ ସୂଚନା, HIV ପରୀକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଏହି ଲଢ଼େଇର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ହଜାର ଲୋକ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ୧,୫୩୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ୧୫ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ୨,୭୨୫ ଜଣ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର HIV ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟାପକତା ହାର ୦.୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁଳନା କଲେ HIVର ମୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ୧୫ତମ୍ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ୧,୦୦୦ HIV ମୁକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବାର୍ଷିକ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୦.୦୫ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ୦.୦୨ ରହିଛି । ତେବେ ୨୦୨୫ର HIV ଆକଳନରେ ପୂର୍ବର ଦୁଇଟି ଆକଳନ ତୁଳନାରେ ଅନୁଗୋଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋରଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଙ୍କ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଛି ।"

IEC CAMPAIGN ON HIV
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ HIV ଚିହ୍ନଟ:

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ," ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ICTC କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ସେବା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୫୪୫ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । HIV ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ । ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଓ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଇପାରିବେ । ସେମାନେ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ନକରି ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ ସଭ୍ୟ ଓ ସମାବେଶୀ ସମାଜର ପରିଚୟ ଅଟେ । "

IEC CAMPAIGN ON HIV
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

Online HIV Risk Assessment Tool:

HIV ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍‌ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚଳିତ ଅଭିଯାନରେ QR Code ଆଧାରିତ Online HIV Risk Assessment Toolର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ । ଯୁବପିଢ଼ି ମୋବାଇଲ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ QR Code ସ୍କାନ୍‌ କରି ନିଜ HIV risk ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରିପାରିବେ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ HIV ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍‌ ସୂଚନା ଜାଣିବା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ HIV ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, ନିରାପଦ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଆଚରଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ନକରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଏଡ୍‌ସ ଟୋଲ୍‌-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ ୧୦୯୭ର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

IEC CAMPAIGN ON HIV
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDSକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଭାବେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସଚେତନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମାବେଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 'ସୁସ୍ଥ ଯୁବପିଢ଼ି, ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା' ଏବଂ 'ସଚେତନ ଯୁବପିଢ଼ି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା'ର ସଂକଳ୍ପ ନେହା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ସଫଳ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦୨୫ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତି ମୋବାଇଲରେ ସଚେତନତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୁରସଂଚାର ବିଭାଗ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଥିଲା ଏବଂ ମଗଣା SMS ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସଏମଏସ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଖକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତା ଏହି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ଏକ ସରଳ ଓ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ HIV ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍‌ ସୂଚନା ଦେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।


ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ HIV ସଚେତନତା କରିବାକୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ:

ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ HIV/AIDS ସଚେତନତାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । Facebook, Instagram, YouTube, X ଆଦି ଡିଜିଟାଲ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ HIV ପ୍ରତିରୋଧ, ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ନକରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା, ଛୋଟ ଭିଡିଓ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ୍‌ ପୋଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ।

IEC CAMPAIGN ON HIV
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଥିଲେ," HIV/AIDS ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜର କିଛି ସ୍ତରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି । ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ନୁହେଁ, ସଠିକ୍‌ ସୂଚନା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ HIV ପରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି । ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବ ।" HIV/AIDS ଓ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍‌ ସୂଚନା ଜାଣିବା ସହ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଚେତନତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

HIV/AIDS ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଭାବି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଯୁବପିଢ଼ି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ସମନ୍ୱିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ:

ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ କହିଥିଲେ," ଯୁବପିଢ଼ି ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି । ତେଣୁ ଯୁବମାନଙ୍କୁ HIV/AIDS ଓ STI ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। HIV ସମ୍ପର୍କିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି, HIV ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଭେଦଭାବମୁକ୍ତ ଆଚରଣ କରିବା । ଏହି ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ଶିକ୍ଷା, ଯୁବ ସେବା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଦୂତ ହୋଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷରେ, ସମଗ୍ର ସରକାରୀ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସଚେତନ, ସଶକ୍ତ ଓ ସମାବେଶୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡ଼ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରୂପଭାନୁ ମିଶ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ," HIV/AIDS ଓ STI ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା, HIV ପରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ HIV ଓ ସିଫିଲିସ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ମା'ଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା, ୧୦୯୭ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓ HIV ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, HIV & AIDS (Prevention & Control) Act, 2017 ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା , QR Code ଆଧାରିତ Online HIV Risk Assessment Tool ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ HIV ପରୀକ୍ଷା ଓ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ।

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୫,୦୧୮ଟି ଗ୍ରାମ, ୬୪୧ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ୪୫୬ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୫୨ଟି ବିଶେଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ, ଯୁବପିଢ଼ି, ପରିବାର ଓ ସମୁଦାୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ସଭା, ବିଦ୍ୟାଳୟ-ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ରାଲି, ଲୋକକଳା, ଫ୍ଲାଶ ମବ୍, ଘରକୁ ଘର ସଚେତନତା, IEC ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିକ୍ଷା, ସୂଚନା ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର CDM&PHOମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । HIV/AIDS ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍. ମୁରଲୀ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଙ୍କଟ; ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ: ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଓ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସଫଳତା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

HIV AWARENESS CAMPAIGN
HEALTH MINISTER DR MUKESH MAHALING
ଏଚଆଇଭି ଏଡସ
INTERNATIONAL YOUTH DAY 2026
IEC CAMPAIGN ON HIV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.