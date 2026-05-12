ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ! ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଜଣ୍ଡିସ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ
ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 12, 2026 at 10:24 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 10:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ । ମୌସୁମୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ତୟାରୀ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଶ୍ଵତୀ ଏସଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ । ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନକୁ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀକୁ ନଜର ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ (ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ) ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ବୈଠକରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟିକାକରଣ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ , ଜନଶୁଣାଣି, ପିଏମ ରାହତ, ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା, ସେକ୍ଟର ମିଟିଂ, ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନକୁ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଓ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଏକ ଟିମ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡ଼ ବୃନ୍ଦା ଡି, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡ଼. ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଭାସୀ ମଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡିନ୍, ସୁପେରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର