ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର; ବନ୍ୟା ପରେ ଡାଇରିଆ ଚିନ୍ତା, ୧୯୫ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା
ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 3, 2026 at 5:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ ଓ କଟକ ସମେତ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏସଆରସିଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ORS, ASV (ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ୯୬ଟି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ରୋକିବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏନେଇ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଚଳ ଗୁଡିକରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସାପ କାମୁଡା ହେଉ ବା ଡାଇରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନାନ୍ୟ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଆଦିର ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ କରା ଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର