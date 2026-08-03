ETV Bharat / state

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର; ବନ୍ୟା ପରେ ଡାଇରିଆ ଚିନ୍ତା, ୧୯୫ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା

ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।  ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Health department keeping a close watch on 7 flood affected districts
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ ଓ କଟକ ସମେତ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର (Etv Bharat)



ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏସଆରସିଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ORS, ASV (ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ ୯୬ଟି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନାହିଁ ।

Health department keeping a close watch on 7 flood affected districts
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର (Etv Bharat)
ସେହିପରି ବନ୍ୟା ପରେ ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ORS ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧ ହଜାର ୩୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ମୋଟ ୪୮୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୩୨ ଜଣଙ୍କର ସଫଳ ପ୍ରସବ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ ।



ଏନେଇ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ) ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ରୋକିବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏନେଇ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଚଳ ଗୁଡିକରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସାପ କାମୁଡା ହେଉ ବା ଡାଇରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନାନ୍ୟ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଆଦିର ଚିକିତ୍ସା ତୁରନ୍ତ କରା ଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର


TAGGED:

SNAKE BITE
FLOOD IN ODISHA
FLOOD AFFECTED DISTRICTS
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.