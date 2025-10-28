ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ମହଜୁଦ ରହିଛି ଜରୁରୀ ଔଷଧ, 1558 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ୧୦୨ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ମୋବାଇଲ ହେଲଥ ୟୁନିଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁନିଟ୍, ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆଦିକୁ ପରସ୍ପର ସମନ୍ବିତ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩.୭୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପାରାସିଟାମଲ୍ ବଟିକା, ୧.୮୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଓ.ଆର.ଏସ, ୩.୮୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜିଙ୍କ ବଟିକା, ୧.୭୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା, ୩.୦୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକସନ, ୬୭.୦୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ୟାକେଟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତ ୟୁନିଟ ଓ ରକ୍ତଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଆଦି ମଧ୍ଯ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକ ଔଷଧ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍:
ଜରୁରୀକାଳୀନ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରମା କିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷାହେତୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଳବାହିତ ଓ ଜୀବ ବାହିତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରକ୍ଷାଯାଇଛି ।
1558 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି:
ଏହା ସହିତ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ବର, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 6795 ଜଣ ଆସନ୍ନପ୍ରସବା ମା' ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ, ଏ.ଏନ୍.ଏମ ମାନେ ତଳୁଆ ନଦୀ ନାଳ ଘେରା, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆସନ୍ନପ୍ରସବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 1558 ଜଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମା' ଗୃହ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଉଛି । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୪୫୨ ଜଣ ମହିଳା ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ଵ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି ।
8 ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ 180 ଜଣ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନରେ:
8 ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପିଜି ପାସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ CDMOଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ୱାଟର ଲଗିଙ୍ଗ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବେ CDMO, ସେଠାକୁ ଯିବେ । କାମ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ, ଏଥି ସହ ଔଷଧ, ଡିଜି ବ୍ୟାକ ଅପ, ସାଲାଇନ, ହଲୋଜେନ ମହାଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ।
