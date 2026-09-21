ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର; କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଲ୍ରେ ଲାଡର୍ ଓ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ ଷ୍ଟିମ୍ ଗାଜର ଓ ବିନ୍ସ
ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକଙ୍କ ଆସିଲା ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଚରଣ ଓ ଗତିବିଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 21, 2026 at 8:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିବା 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଶାବକଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ସୀମାରେ ଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ।
ନନ୍ଦନକାନନର ହେଲଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, Male-1ର ଓଜନ 5.34 କେଜି, Male-2ର 3.56 କେଜି, Male-3ର 3.1 କେଜି, Female-1ର 4.28 କେଜି ଏବଂ Female-2ର ଓଜନ 2.18 କେଜି ରହିଛି । ପାଞ୍ଚ ଶାବକଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଗତିବିଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭଳି ରହିଛି ।
ଡାଏଟ୍ରେ ଗାଜର ଓ ବିନ୍ସ:
ଶାବକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିବା ଗାଜର ଓ ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଲାଡର୍ ଓ ଦଉଡ଼ି:
ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଲ୍ର ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଲାଡର୍ ଓ ଦଉଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶାବକମାନେ ଲାଡର୍ରେ ଚଢ଼ିବା ସହ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲି ରହୁଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୀରାସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଭେଟେରିନାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଭେଟେରିନାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନନ୍ଦନକାନନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଶାବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାବକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା କୃମି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ଡୋରାମେକ୍ଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଆଚରଣ ଓ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ, ଫେରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ; ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପଛରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ୍: କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ?, ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ ସମୟ'- ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର