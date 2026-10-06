ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ; ଗିରଫ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ 15 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 6, 2026 at 8:27 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାପରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢାଉ କରିଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
Today, Shaikh Rayaz Alli, Headmaster of a Govt. UP School under Balipatna Block, #Khordha was apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe of Rs.15,000/- from his predecessor( Ex- Headmaster of the School) to reimburse the expenses under Mid-Day Meal (MDM) scheme.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) October 5, 2026
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) ଯୋଜନାରେ ଚାରି ମାସ ଧରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କରିଥିବା ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ଓ ଉଠାଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡି ବସିଥିଲା।
ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ବର କେଶରୀ ନଗର RI ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନାସ୍ବତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନିରଞ୍ଜନ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୨୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ RI ; ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର