ପିଲାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବିଛୁଆତି ଭର୍ତ୍ତି ମାମଲା; ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ର
ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବିଛୁଆତି ପୁରାଇବା ମାମଲାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : April 21, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 4:06 PM IST
ଯାଜପୁର: ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବିଛୁଆତି ପୁରାଇ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା । ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ନିଜର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ ଦେହୁରୀ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ । ପିଲାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବିଛୁଆତି ପୁରାଇ ଦେବାରୁ ପିଲାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସହ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ।
ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କାଳିଆପାଣି କ୍ଲଷ୍ଟରର ସାରୁଆବିଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବାକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବା ପରେ ମାମଲାର ଆପୋଷ ସାମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ।
ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗତକାଲି ସୁକିନ୍ଦା ବିଇଓ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ସହ ନିଲମ୍ବିତ ସମୟରେ ଦରମା ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଫିସ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବିଇଓ ନାରାୟଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଏହା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା । କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ । ଘଟଣାରେ ସାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ସ୍କୁଲକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ ଦିଆଯିବନି । ପିଲାମାନେ କିପରି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ତାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଏପରି କରିବେନି ଅନ୍ୟ ସାରମାନେ । ସରକାର ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ, ସାଇକେଲ, ଖାଇବା, ପାଠପଢା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କମିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା । ଏପରି ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁଧୁରିବେ । ସମସ୍ତେ ଏପରି ଘଟଣା କପରି ନ ହେବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପଠପଢା ହେବା ସେନେଇ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ," ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବିକା ଦିପ୍ତିମୟୀ କୁଁଅର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର