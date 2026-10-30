ETV Bharat / state

ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ କପଡା ନାହିଁ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୁଣା ନଦୀ ନିକଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

Kendrapada Headless Woman Body Recovered: ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ୍ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ।

KENDRAPADA LUNA RIVER MURDER
ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିବା ବେଳେ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମାହାରାକୁଳ ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳରୁ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧ ମାହାରାକୁଳରୁ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

ଉଲଗ୍ନ ମୃତଦେହ, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ:

ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୃତଦେହଟିର ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ସହ ଦେହରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତ୍ୱରିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି ।



ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀନାଥ ଘଡ଼େଇ କହିଛନ୍ତି,​ ‘ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଦେହରେ କୌଣସି କପଡା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଉଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ପଡିଛି । ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ।’



ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଖବର ପାଇଲୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତେଦହ ପଡିଛି । ମାହାରାକୁଳ ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧରି ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିନି ।’


ହତ୍ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବ କି ପୋଲିସ ?


​ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି ତାହା ପୋଲିସର ପୂରା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଲୁଣା ନଦୀ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ
KENDRAPAD LUNA RIVER MURDER
HEADLESS WOMAN BODY FOUND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.