ପୋଖରୀରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ଏସକେ ୱାହିହ
Published : August 21, 2026 at 8:24 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ପୋଖରୀରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନିଶା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଳି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ
ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଗଡା ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଦେଖିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ହେଲେ ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଟେପ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସନ୍ତୋଷ ଖର୍ସେଲ । ସେ ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥିବା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଦୁଇ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ନିଶା କାରବାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଥର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଶା କାରବାର ଥମୁ ନ ଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ କିଛି କହିନଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜନ୍ମେଜୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଆଜି ଏହି ମୃତଦେହ ପଡିଥିବାର ଆମେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ । ପୋଲିସ ଆସି ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏହାର କାରଣ ନିଶା କାରବାର । ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅନେକ ମଦ, କଫ ସିରଫ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିଛି । ଆମେ ଅନେକ ଥର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ହେଲେ ଏଯାଏଁ କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ, ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ଘରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକାର ମୃତଦେହ; ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରିବାର, ଯୁବକ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର