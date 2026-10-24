ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା
ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର ବିଚାର ବାକି, ଗିରଫଦାରୀରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ; ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ- ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ
Published : October 24, 2026 at 3:17 PM IST
କଟକ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟସ୍ (ACF) ସ୍ୱର୍ଗତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର ବିଚାର ବାକି ଥିବାବେଳେ ସେ ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାମଲାର କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଗିରଫ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ଥିଲା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଆବେଦନ (SLP)କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସଂଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବାରୁ ତାହା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର (DFO) ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବାବେଳେ ପରିବାରର ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମାମଲା ସଂପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ରଖିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ରଥ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୀମିତ ସମୟ ରହିଛି। ସକ୍ଷମ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ରଥ କହିଥିଲେ, “ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମାମଲାର ମେରିଟ୍ ବା ଗୁଣଦୋଷ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।”
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ର ଧାରା ୨୮୫ ଏବଂ ୩୦୪-ଏ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SDJM) ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ (IPC)ର ଧାରା ୩୦୨ (ହତ୍ୟା) ଏବଂ ୧୨୦-ବି (ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର) ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ସଂଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।