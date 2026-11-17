ଆମକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଅ, ସ୍ବଳ୍ପ ଦରମାରେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବୁ: ପୋଲିସ ସଂଘ
ସ୍ବଳ୍ପ ଦରମାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 17, 2026 at 5:29 PM IST
କଟକ: "ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଉ । ଦୈନିକ ୧୮ରୁ ୧୯ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ନାହିଁ । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂହୋମ ଗଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି । ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିପରି ଯୋଗାଇବି ? ମୋ ଅନ୍ତେ ପରିବାରକୁ ୫ କୋଟି, ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସରକାର ଯୋଗାଇଦେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ," ବୋଲି ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଳ ସିପାହୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସଂଘର ଦାବି:
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଳ ସିପାହୀ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଦ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଘୋଷଣା କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସହିତ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ‘ଗ୍ରୁପ୍-ସି’ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଉଭୟ ସଂଘ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି:
ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସଂଘ ସଭାପତି ଅସିତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛୁ ସେତିକିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ହୋଇନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭୟ ସଂଘ ଏହି ଦାବି ରଖି ଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ।
୧୯୮୬ ମସିହାରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଲ୍ଥ ଇନସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସିଛୁ । ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଯଦି ସରକାର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ୭୦ ହଜାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିତ ସଂଘ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଳ ସିପାହୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ କଟକ-ଇନ-କଟକ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ KMCର ଗୌରବମୟ ୧୫୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ