ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛି କି ଜୀବନ? ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ
ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ୧୨ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି । ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : October 31, 2026 at 5:56 PM IST
KANDHAMAL RESCUE OPERATION, କନ୍ଧମାଳ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । କେଉଁଠି ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ଗାଁ ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଧସି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଜନବସତି । ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଗାଁ । ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ୧୨ ଜଣ । ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ତଳେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଧମାଳର ରାଇକିଆ ଡାଙ୍ଗେଶି ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଯେ, ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟି ଓ ପଥରର ପାହାଡ଼ । ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ହସଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ, ଆଜି ସେଠି କେବଳ ଧ୍ୱଂସର ଚିହ୍ନ । ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଇବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଗାଁ । ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ । ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ମାଟି, ପଥର, ଗଛ ଓ ପାଣିର ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ । ଆଉ ଏହି ସ୍ରୋତରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘରଦ୍ୱାର ।
ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା । ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଥିଲା ଏକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କାଦୁଅ, ପଥର ମିଶା ପାଣିର ସ୍ରୋତ । ଘରଦ୍ୱାର ସହ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନ । ପ୍ରାୟ ୯ଟି ପରିବାରର ୨୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ବାଳକ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ।
କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେହି ରାତି, ତାହା ରିନିମା ମଲିକଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି । ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଶେଷରେ କତିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କିଲାପାଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଏପଟେ ମାଟି ଓ ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ସମିତା ମଲ୍ଲିକ ଓ ମନିମା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ରିନିମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ।
କେବଳ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ନୁହେଁ, କନ୍ଧମାଳର ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଇଛି ଜୀବନ । ଡାଙ୍ଗେଶି ଗାଁରେ ପାହାଡ଼ ଧସି ଗୋଟିଏ ଘର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବାପା, ମାଆ ଓ ମାତ୍ର ୭ ମାସର ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମାଟି ଓ ପଥର ତଳୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର କ୍ରୁହୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବାରୁ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଏପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମେତ ୨୪୦ ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ୧୨ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି । ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ରାତିର ଭୂସ୍ଖଳନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅନେକ ପରିବାରର ହସଖୁସି । କାହାର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଛି ତ, କାହାର ମଥାରୁ ଲିଭିଯାଇଛି ସିନ୍ଦୂର । ଆଉ କିଏ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି । ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଫେରିବ ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ? କେବେ ମିଳିବ ନିଖୋଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳସ୍ତର;'କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏବେ ବି 12 ନିଖୋଜ, ଠାବ ପାଇଁ ନିଆଯିବ Live Detection ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ