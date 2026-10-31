ETV Bharat / state

ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛି କି ଜୀବନ? ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ

ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ୧୨ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି । ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

Has life been buried underground? Rescue operations are still underway at Gidipabali.
ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛି କି ଜୀବନ? ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KANDHAMAL RESCUE OPERATION, କନ୍ଧମାଳ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । କେଉଁଠି ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ଗାଁ ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଧସି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଜନବସତି । ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଗାଁ । ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ୧୨ ଜଣ । ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ତଳେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଧମାଳର ରାଇକିଆ ଡାଙ୍ଗେଶି ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । (ETV Bharat Odisha)

ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଯେ, ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟି ଓ ପଥରର ପାହାଡ଼ । ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ହସଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ, ଆଜି ସେଠି କେବଳ ଧ୍ୱଂସର ଚିହ୍ନ । ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଇବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଗାଁ । ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ । ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ମାଟି, ପଥର, ଗଛ ଓ ପାଣିର ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ । ଆଉ ଏହି ସ୍ରୋତରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘରଦ୍ୱାର ।

ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା । ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଥିଲା ଏକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କାଦୁଅ, ପଥର ମିଶା ପାଣିର ସ୍ରୋତ । ଘରଦ୍ୱାର ସହ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନ । ପ୍ରାୟ ୯ଟି ପରିବାରର ୨୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ବାଳକ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ।

ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ମାଟି, ପଥର, ଗଛ ଓ ପାଣିର ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ ।
ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ମାଟି, ପଥର, ଗଛ ଓ ପାଣିର ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ । (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେହି ରାତି, ତାହା ରିନିମା ମଲିକଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି । ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଶେଷରେ କତିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କିଲାପାଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଏପଟେ ମାଟି ଓ ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ସମିତା ମଲ୍ଲିକ ଓ ମନିମା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ରିନିମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ।

କେବଳ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ନୁହେଁ, କନ୍ଧମାଳର ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଇଛି ଜୀବନ । ଡାଙ୍ଗେଶି ଗାଁରେ ପାହାଡ଼ ଧସି ଗୋଟିଏ ଘର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବାପା, ମାଆ ଓ ମାତ୍ର ୭ ମାସର ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମାଟି ଓ ପଥର ତଳୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର କ୍ରୁହୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବାରୁ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

ଏପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୦୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମେତ ୨୪୦ ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ୧୨ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି । ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ରାତିର ଭୂସ୍ଖଳନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅନେକ ପରିବାରର ହସଖୁସି । କାହାର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଛି ତ, କାହାର ମଥାରୁ ଲିଭିଯାଇଛି ସିନ୍ଦୂର । ଆଉ କିଏ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି । ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଫେରିବ ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ? କେବେ ମିଳିବ ନିଖୋଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳସ୍ତର;'କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏବେ ବି 12 ନିଖୋଜ, ଠାବ ପାଇଁ ନିଆଯିବ Live Detection ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

KANDHAMAL FLOOD
KANDHAMAL LANDSLIDE ODISHA
KANDHAMAL RESCUE OPERATION
କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ
କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.