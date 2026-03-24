ସରିଲା ଜୀବନ-ମରଣର ସଂଘର୍ଷ; ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ
ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରା ଯାଇଥିଲା । 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମିତି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ହରିଶଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : March 24, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 6:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଚାଲିଥିବା 13 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଲା । ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ହରିଶ ରାଣା । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ହରିଶ ରାଣାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । 11 ଦିନ ଧରି ବିନା ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ରହିବା ପରେ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାର୍ଟ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ହରିଶଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖରୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରା ଯାଇଥିଲା । 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଥିଲେ ।
ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣା ଦୀର୍ଘ ତେର ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଆଇଆରସିଏଚ (ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରୋଟରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ)ର ପାଲିଏଟିଭ କେୟାର ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଲିଏଟିଭ କେୟାର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ AIIMS ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ହରିଶଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ AIIMSରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାଢି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁୟାୟୀ, ହରିଶଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପ କଢା ଯାଇ ନ ଥିଲା, ବରଂ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ପାଇପ ମଧ୍ୟ ସିଲ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହରିଶଙ୍କ ପରିବାର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏଥି ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ହରିଶଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହରିଶଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ପାରିବ ।
ହରିଶ ରାଣା ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଲଢେଇ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ମୃଚ୍ୟୁ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହାର ବିଚାର କରି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ହରିଶଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ , ଯାହା ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ।
