ETV Bharat / state

ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି- ମହିଳା ବିଜେଡି

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।

ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି- ମହିଳା ବିଜେଡି
ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି- ମହିଳା ବିଜେଡି (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏପରି କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।

ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି- ମହିଳା ବିଜେଡି (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ ମହିଳା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ ମହିଳା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦରେ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ବରେ ମହିଳା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା (ETV BHARAT ODISHA)

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୩‌ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜସେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳା ମାନେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । (ETV BHARAT ODISHA)

ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ ନ କରି ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି । ତେଣୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ମାନେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ । ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦରଦାମ ଓ ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିବାଦ; ବିଜେଡିର ଗର୍ଜନ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମହିଳା ସଂଗଠନର ରୋଷେଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 110 ତମ ଜୟନ୍ତୀ; ଓଡିଶାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବିଜେଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା
BJD WOMEN WING
WOMEN HARASSMENT IN BJP GOVT
BJD WOMEN WING ATTACK GOVT
BJD WOMEN WING ATTACK GOVT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.