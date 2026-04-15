ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବଢୁଛି ଶୋଷଣ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ
ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏପରି ଅନେକ କଲେଜରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାମରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 15, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 7:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲାଣି ଅଭିଯୋଗ । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏପରି ଅନେକ କଲେଜରୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାମରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଫଏମ କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର କଲେଜ ବାଦ ବିଜେବି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାମରେ ଛାତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ।
ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ
ବାଲେଶ୍ବରର FM କଲେଜ(ସ୍ବୟଂଶାସିତ) ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହଟିଲେ HOD । ଚଳିତ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ HODଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଛି। ICC ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ICC କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି କଲେଜ ଯାଇ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଭାଗୀୟ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଫଏମ (ଅଟୋ) କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିତି (ଛଦ୍ମନାମ) କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ (ଏଚ୍ଓଡି ଓଡ଼ିଆ)ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗତ ୦୬.୦୪.୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏଚ୍ଓଡିଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ୧୫୮୪ ତାରିଖ ୦୪.୦୪.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଏଚ୍ଓଡି ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନର ମାମଲା କଲେଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି (ଅଟୋ) କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ । ସରକାରୀ ଚିଠି ନଂ.୫୯୫୬୯/HE ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସରୋଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ ଏବଂ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜେବି (ଅଟୋ) କଲେଜର ଓଡିଆରେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ (ଉଭୟ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଓ ପିଜି) କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବୟାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲେ । ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ।
ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଚିଠି ଆନୁସାରେ, ଏହି ବିଭାଗରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆରଡିଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ଆରଡିଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଫେସର ବେହେରାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିବା ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଇସିସି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ତଥା ଆଇସିସି ଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଇସିସି କମିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା କିପରି କାମ କରୁଛି, ଏନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧକ୍ଷ, କୁଳପତି, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା (ପ୍ରତିରୋଧ, ନିଷେଧ, ପ୍ରତିକାର) ଆକ୍ଟ ୨୦୧୩ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇସିସି ନଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗଠନ କରିବାକୁ କଡା ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ICCର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ
ସମ୍ବଳପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ MBA ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଏଚଡି କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC)ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର MBA ବିଭାଗର ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କିମ୍ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
