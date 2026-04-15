ଧୂମଧାମରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ: ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ସହ ୧୦୮ ଥର ଚାଳିଶା ପାଠ
ବାଲେଶ୍ୱର କୁରୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ପିତାମ୍ବର ସିଦ୍ଧ ମହାଶକ୍ତିପୀଠ, ମା’ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଠାରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 15, 2026 at 10:37 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ପାଠ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର କୁରୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ପିତାମ୍ବର ସିଦ୍ଧ ମହା ଶକ୍ତିପୀଠ, ମା’ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ୧୦୮ ଥର ପାଠ:
ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାଠ ସହ ଫଳମୂଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା, ପାନ, ଦୀପ ଆଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି । ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ଧରି ପାଠ କରିଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ବୃକ୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ହନୁମାନ ବାଟିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ୧୦୮ ଥର ପାଠ କରାଯାଇଛି ।
ରାମ ଦରବାର ବି ରହିଛି...
ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ପୀଠରେ କେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତାମ୍ବରା ସିଦ୍ଧ ମହାଶକ୍ତି ପୀଠର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଦରବାର ଅଛି । ଏଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପାଳନ ହୁଏ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ୧୦୮ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ କରୁ, ୧୦୮ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁ । ପ୍ରତ୍ୟକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଲଡୁ, ଗୋଟିଏ ପାନ, ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ ।’
ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟିକା...
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନ ଲାଲଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ପାଳନ କରାଯାଏ । ହନୁମାନ ଲାଲ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ । ହନୁମାନ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି । ହନୁମାନ ଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଖାଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ହନୁମାନ ବାଟିକା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର