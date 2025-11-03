ETV Bharat / state

ହଜିଥିବା ଜିନିଷକୁ ତାଜା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ, ଖଜୁରୀ-ତାଳ ପତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରିଗରୀ

ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟଜିତ,ହଜିଯାଇଥିବା ଜିଜିଷକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Satyajit Maharana, artist from Kakatpur
Satyajit Maharana, artist from Kakatpur (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନ ଥିଲା ଖୁଜୁରୀ ଓ ତାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଘରକରଣା ଜିନିଷର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା । ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ତାଜା ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ଜନିଷର ବ୍ୟବହାର । ଖୁଜୁରୀ ପତ୍ର, ତାଳ ପତ୍ର ଓ ତାର ଖଡିକାରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି ।

ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଦରକାରୀରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ:

ତାଳ ପତ୍ର ଖଡିକାରୁ ଫୁଲ ଦାନୀ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଇଁ, ଗୋଲାପ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଖଜୁରୀ ଓ ତାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିହୋଇଯାଉଛି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଲାଇଟ କଭର, ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ ଜମୁଛି ।

ଖଜୁରୀ ଓ ତାଳ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ
ଖଜୁରୀ ଓ ତାଳ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ (ETV BHARAT ODISHA)

"କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା'

ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା, ବୟସ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ । ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ରୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ । ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି । ଖଜୁରୀ, ତାଳ ଗଛ ପତ୍ର ଓ ତାର ଖଡ଼ିକାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଯାହାର ବଜାରରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି , "ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କମ ରହିଥିଲା, ପରିବା ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଳ ପତ୍ର ଖଡ଼ିକାରେ ତିଆରି ଝୁଡିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ । ତେଣୁ ମୁଁ ତାଳପତ୍ର ଖଡିକାରୁ ଫୁଲଦାନୀ କରିଛି, ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଛି । ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ।"

ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା
ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରାକୃତିକ ଜନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:

Satyajit Maharana making attractive crafts using date palm leaves
Satyajit Maharana making attractive crafts using date palm leaves (ETV BHARAT ODISHA)

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯିବ, ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ । ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ତାଳ ପତ୍ର ଖଡିକାରୁ ଫୁଲ ଦାନୀ
ତାଳ ପତ୍ର ଖଡିକାରୁ ଫୁଲ ଦାନୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଶିଖିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଜନିଷକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇପାରିଛି । ଗୋଟିଏ ଫୁଲଦାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ । 2ରୁ 3ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ କରୁଛି । ଆଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ।ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ହଜିବାକୁ ବସିଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି । ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବଢେ ତେବେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଘରେ ମୋତେ ଏଥି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳେ । ମୋ ମା' ମୋତେ କାମରେ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆର୍ଟ ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆଗକୁ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।" ତେବେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣାଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଯପବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SATYAJIT MAHARANA CRAFT ARTIST
HANDICRAFT ARTIST SATYAJIT MAHARANA
DATE PALM LEAVES CRAFTS
ECO FRIENDLY ARTWORK
PALM LEAF CRAFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.