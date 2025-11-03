ହଜିଥିବା ଜିନିଷକୁ ତାଜା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ, ଖଜୁରୀ-ତାଳ ପତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରିଗରୀ
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟଜିତ,ହଜିଯାଇଥିବା ଜିଜିଷକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 3, 2025 at 4:07 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନ ଥିଲା ଖୁଜୁରୀ ଓ ତାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଘରକରଣା ଜିନିଷର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା । ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ତାଜା ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ଜନିଷର ବ୍ୟବହାର । ଖୁଜୁରୀ ପତ୍ର, ତାଳ ପତ୍ର ଓ ତାର ଖଡିକାରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି ।
ଅଦରକାରୀରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ:
ତାଳ ପତ୍ର ଖଡିକାରୁ ଫୁଲ ଦାନୀ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଇଁ, ଗୋଲାପ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଖଜୁରୀ ଓ ତାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିହୋଇଯାଉଛି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଲାଇଟ କଭର, ପେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ ଜମୁଛି ।
"କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା'
ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା, ବୟସ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ । ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ରୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ । ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି । ଖଜୁରୀ, ତାଳ ଗଛ ପତ୍ର ଓ ତାର ଖଡ଼ିକାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଯାହାର ବଜାରରେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି , "ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କମ ରହିଥିଲା, ପରିବା ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଳ ପତ୍ର ଖଡ଼ିକାରେ ତିଆରି ଝୁଡିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ । ତେଣୁ ମୁଁ ତାଳପତ୍ର ଖଡିକାରୁ ଫୁଲଦାନୀ କରିଛି, ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଛି । ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ।"
ପ୍ରାକୃତିକ ଜନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯିବ, ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ । ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଶିଖିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଜନିଷକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇପାରିଛି । ଗୋଟିଏ ଫୁଲଦାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ । 2ରୁ 3ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ କରୁଛି । ଆଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ।ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ହଜିବାକୁ ବସିଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି । ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବଢେ ତେବେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଘରେ ମୋତେ ଏଥି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳେ । ମୋ ମା' ମୋତେ କାମରେ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆର୍ଟ ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଆଗକୁ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।" ତେବେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣାଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଯପବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର