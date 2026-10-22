ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା
ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 22, 2026 at 8:33 PM IST
BALESWAR RAPE AND MURDER, ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ପରେ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଆଠ ଦିନ ତଳେ ମୃତ ନାବାଳିକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁଲତାନପୁର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏଥିସହ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ତ୍ତନା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଧାନ ବିଲରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ନିକଟରେ ଚପଲ ଓ ଓଢ଼ଣୀ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ତଦନ୍ତ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ," ଆଜିକୁ ଆଠ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଝିଅ ଘରୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ଝିଅକୁ ଯିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅ କାହିଁ ଓ କେଉଁଠି ଅଛି ? ସେ କହିଥିଲା, “ତୁମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ।” ତା’ର ନାଁ କାହ୍ନୁ ଜେନା । ଏହାପରେ ଆମେ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ପୋଲିସ କହିଥିଲା, “ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ପରେ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।” ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୟାନ ନେବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, “ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ?” ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା, “ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହଁ ।” ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହୁଁ ବୋଲି କ’ଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ? ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଓ କିଛି ନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ । ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମ ଝିଅ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ । ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ । ଆମେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।"
ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପରେଶ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ହେଇଥିଲା । ତା' ଉପରେ କିଡନାପିଂ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍, ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ । ଏ ଯାହା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବ । ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି । ସେ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି: ମା'ର ହୋଇଗଲା କୋଳଶୁନ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରୋଜଗାରରୁ ସମାଜସେବା: ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି ସୋରର ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର