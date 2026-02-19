ETV Bharat / state

ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ନକ୍ସା ଭୁଲ ଥିବା କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ।

ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ
ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢାଇ ଘଟିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହାତ ହେବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଚିଠିରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ନକ୍ସା ଭୁଲ ଥିବା କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏପରିକି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ହଳଦିଆପଦର ନିକଟରେ ଏନ୍‌ଏଚ୍-୧୬ ରେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ତିନିଟି ମୋଟର ସାଇକଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଓଭରବ୍ରିଜର ରାସ୍ତା କଡକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥ‌ିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢାଇ ଘଟିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହାତ ହେବା ଘଟଣା
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢାଇ ଘଟିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହାତ ହେବା ଘଟଣା (ETV BHARAT ODISHA)


ସେପଟେ ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସା ତଥା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିପିଆର୍ ଭୁଲ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହିଁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ହଳଦିଆପଦର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିପିଆର୍ କୁ ବଦଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶଙ୍କ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ତାହାକୁ ସିଧା ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବକ୍ର କରି ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା କଲେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ତାହାକୁ ଅନେକ ଦାବୀ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ହେଲ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସମୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଓ ଏପରି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗତ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଠିକ୍ କରାଯାଉ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଘ୍ର କରାଗଲା ଜନସାଧାରଣ ମରଣଜନ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ।

ଘଟଣାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଘଟଣାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 3 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ; 5 ମୃତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା; ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ଖସି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କାର୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା
HALADIAPADAR ACCIDENT
GANJAM ACCIDENT NEWS
SUPREME COURT ON ACCIDENT
SC ON HALADIAPADAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.