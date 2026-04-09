ବରଗଡ଼ରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ୨୮ ଶହ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷତି
ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ନମୁନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଜେଶ ସରାପ ।
Published : April 9, 2026 at 8:06 PM IST
ବରଗଡ଼: ଗତ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ଅର୍ତାତ୍ କରା ମାଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୨୮୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ୨୦୨୦ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଏବଂ ୭୮୦ ହେକ୍ଟର ଅଣଧାନ (ପରିବା ଫସଲ) କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି କେତେ କ୍ଷତି ?
ଜିଲ୍ଲାର ୭୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଓ କରାମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଅତାବିରା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦୦ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ୪୫୦ ହେକ୍ଟର, ଭେଡ଼େନ, ଭଟଲି, ବିଜେପୁର, ବରପାଲି, ସୋହେଲା, ଗାଇସିଲେଟ ଆଦି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅମ୍ବାଭୋନା, ପଦ୍ମପୁର, ଝାରବନ୍ଧ ଓ ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଧାନ ଓ ପନିପରିବା
ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ କରାମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଧାନକେଣ୍ଡାରେ ଧାନ ବଦଳରେ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି । ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧନକେଣ୍ଡା ଧରି ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କେବଳ ଯେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ଭଳି ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଓଜନର କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଉଭୟ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି l
କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା:-
ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୩୩% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଲେ ଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷତି ୩୩% ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ୨୨୦ ହେକ୍ଟର ଅଣଧାନରେ ୩୩%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଛି l ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି:-
ବରାହଗୁଡ଼ା, ବରଗାଁ ଓ ସରଳା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ନମୁନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚାଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥର ଚାଷୀ କିପରି ପରିବାର ଚଳାଇବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବରଗଡ଼ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛି l ପଞ୍ଜାବ ମଡେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏକର ପିଛା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ।
କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ବର୍ଷା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରେ ୨୮୦୦ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼