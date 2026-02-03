'ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି 2026' ପ୍ରଦର୍ଶନୀ; ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ କଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
'ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି 2026' ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା, ଶିଶୁ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
Published : February 3, 2026 at 8:09 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର 'ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି 2026' ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି । କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଏକାଡେମିକୋ-ପତ୍ରିକା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଲେକ୍ଚର ଥିଏଟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଓ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ନାତକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, "ଶରୀର ଗଠନ, ଜୈବ ରସାୟନ ଏବଂ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଡେଲ, ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ-ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।"
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ । ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଠିକତା ଏବଂ ବୟସ-ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।
କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ-ଆଧାରିତ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର-ମୁଖୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ ସରଳ, ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ରୋଗର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମନ୍ୱିତ ଔଷଧ ପଦ୍ଧତି । ଛାତ୍ର ସଂଘର ଏକାଡେମିକ୍ ସହ-ସଚିବ ପଲକ ଗୋୟଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଥୋଲୋଜି, ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଔଷଧକୁ ଏକାଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାକ୍ଷରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ, ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ CPR ସଚେତନତା ସ୍କୁଲ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏକାଡେମିକ୍ ସଚିବ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, CPR ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାତ ଦିନିଆ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ସମୟସାରଣୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି।"
