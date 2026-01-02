ETV Bharat / state

ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁକୂଳ; ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି  ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶାନନ୍ଦ

ଖଇରା ବ୍ଲକ ଡଗରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ , ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

Vivek Bharati Sevashram in Balasore.
ବାଲେଶ୍ୱରର ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 2, 2026 at 2:57 PM IST

|

Updated : January 2, 2026 at 3:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ସମୟ କଡ ଲେଉଟାଇଛି । ଆଉ ତା ପରେ ଅତୀତ ଇତିହାସ ପାଲଟିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏଇ ଅତୀତ ଯଦିଓ ଆଜି ଅଲୋଡା ହୋଇପଡିଛି ତଥାପି ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି କେବେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଯିବେ ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମକୁ । ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ହାତ ଧରି ଛିଡା ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ପୂରଣ କରୁଛି ।

ଗୁରୁକୁଳ ପାଠପଢା ଦିନେ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢା ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଗୁଗୁଲ । ହେଲେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଡଗରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁକୁଳ ବୋଲି କହିବେ । ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବ କାଳର ଗୁରୁକୂଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏଠି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ, ଠିକ ସେଦିନର ଗୁରୁକୁଳ ପରି । ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଜୀବନଚର୍ଯା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବି ଶିଖା ଯାଇଥାଏ ।

ବାଲେଶ୍ୱରର ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା (Etv Bharat)

ଗୁରୁକୁଳ ପାଇଁ ସଂସାର ଛାଡି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲେ
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ସେବାଶ୍ରମ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଡଗରପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବୋଦର ଦଳାଇ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଓ ଶାରଦା ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲମ୍ବୋଦର ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ପୈତୃକ ଭାଗରେ ଯେତିକି ଜମି ମିଳିଥିଲା ସେଇଠି ଚାଳ ଛପର ଘର କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଏହି ସେବାଶ୍ରମରେ ୧୦୫ ଜଣ ପିଲା ରହି ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଚାରିକଡ଼େ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋରମ । ଚାରିପଟେ ଗଛ ପତ୍ର । ସବୁଜ ଚାଦର ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା । ଆଶ୍ରମ ମଝିରେ ରହିଛି ଏକ ପୋଖରୀ । ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସବୁଠି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିବାଣୀର ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି।

Vivek Bharati Sevashram in Balasore.
ଚାଷକାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶାନନ୍ଦ ପୁରୀ (Etv Bharata)

ଆଶ୍ରମରେ ସକାଳ-ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ହୁଏ

ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୫ଟି ଗାଈ । ଗାଈର ଯତ୍ନ କେମିତି ନିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ଯାଉଛି । ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରହିଛି ମା ଭାରତୀ ଓ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଭଜନ ଗାଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ରୁହନ୍ତି । ରହିବା, ଖାଇବା,ପଢିବା ସହ ସମସ୍ତ କଥା ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ।

Vivek Bharati Sevashram in Balasore.
ବାଲେଶ୍ୱରର ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା (Etv Bharat)

ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖୁବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ । ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୀତା ପାଠ। ଆଉ ତା ପରେ ବଗିଚା କାମ, ଯୋଗ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି। ଖାଲି ବହିରେ ଥିବା ପାଠ ନୁହଁ ବରଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଜୀବନ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି।

ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖାଯାଏ

ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି । 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗାଈ ଗୋବରରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଲିପା ଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

Vivek Bharati Sevashram in Balasore.
ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ (Etv Bharat)

ଏମିତି ଏକ ସେବାଶ୍ରମକୁ ଆଜିଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା କେବେ କମି ଯାଇନି । କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ..ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତ କିଏ ପୁଣି ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଘର ନଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଏଠି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି।

ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଲମ୍ବୋଦର ଦଳାଇ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ୧୦୫ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଜପତି, ଗଂଜାମ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ୧୦ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଯାଏ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି ଜମି ପୈତୃକ ଏବଂ ଆଉକିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।"

Vivek Bharati Sevashram in Balasore.
ବାଲେଶ୍ୱରର ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢା (Etv Bharat)

ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳୁଛି

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏଠି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, କଣ୍ଟା ବଣ ଥିଲା, ପୋଖରୀ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ କରଯାଇଥିଲା । ଏଥି ପାଇଁ ଲୋକେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ଆଜି ଏ ଆଶ୍ରମ ଲୋଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଵ୍ୟଵସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳୁ କି ନମିଳୁ, ୨୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି । ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର ସାଢ଼େ୪ରୁ ଉଠନ୍ତି, ରାତି ୯ରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ବଗିଚା କାମ , ଗୋସେବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯୋଗାସନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ପନି ପରିବା ଚାଷ କରୁ । ଗାଈ ରଖି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାନେଜ ହୋଇଥାଏ । ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଏଠି ଆସି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା -ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅସହାୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପକିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି।"

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏହି ସେବାଶ୍ରମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କ୍ଷୀରାବଦୀ ତନୟା ବେହେରା ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ଏଠାକୁ ପିଲା ଦିନରୁ ଆସେ। ମୁଁ ଏବେ ନର୍ସିଂ ପାଠ ପଢୁଛି । ଯେତେବେଳେ ବି ଛୁଟି ପାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସେ। ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି।"

ଚାଷକାମଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା, ସାଇକେଲ ମରାମତି ସବୁକିଛି ଶିଖୁଛୁ-ଅନ୍ତେବାସୀ

ସେବାଶ୍ରମରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସେବାଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଅନୀଲ ଭାରତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳିବ ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ, ସାଇକେଲ ମରାମତି, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା, ଗୀତ, ଖେଳ ଚାଷ କରିବା ଆଦି ଶିଖାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମରୁ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସଂସ୍କାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି।"

ସେହିପରି ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ହେଲା ସେବାଶ୍ରମରେ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କିଛି ନା କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାମୀଜୀ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ସେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କେହି ଅଧିକାରୀ ବି କେବେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଲି ଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁକୂଳ ଆଶ୍ରମ, ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସଂସ୍କାର ସହ ଗୀତାପାଠ କରାଯାଉଛି, ଖାଇବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଗୋସେବା, ବଗିଚା କାମ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ 'ନୋନି' ଚାଷ; ଜୁସ ପିଇଲେ ମିଳେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ! ଫଳ କିଣିବ ଲଣ୍ଡନର କମ୍ପାନୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବିଜୟିନୀ: ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିହୀନ ତୀରନ୍ଦାଜ ପାୟଲ, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ

Last Updated : January 2, 2026 at 3:29 PM IST

TAGGED:

SEVA
BIBEK BHARATI SAVASHRAM
BALASORE NEWS
ବିବେକ ଭାରତୀ ସେବାଶ୍ରମ
GURUKUL AT BALASORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.