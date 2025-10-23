ETV Bharat / state

ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗାଦି ଘର ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଏଠି ଶିଖ୍‌ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ

ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଶିଖ ଗୁରୁ ପୂଜା କରି ନଥାନ୍ତି ବରଂ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ବାର ?

Balasore Simulia Biranchipur Gurudwara
Balasore Simulia Biranchipur Gurudwara (ETV Bharat)
October 23, 2025

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Hindu Worship Guru Nanak At Gurudwara ବାଲେଶ୍ୱର: ଆମର ଏଠି ଗାଦି ଅଛି...ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମାନି ଆସୁଛୁ... ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ.. ଘରେ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ.. ଗାଦିରେ ଗୁରୁ ନାନାକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ... ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ବାହାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗାଦିରେ ପୂଜା କରିଯାଉ.. ତେବେ ଏହି ଗାଦି ଘର ହେଉଛି ଗୁରୁଦ୍ବାର । ଆଉ ଗାଦି ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶୁଖ୍‌ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଗୁରୁ ନାନାକ । ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ଶିଖ ଗୁରୁ ପୂଜା କରି ନଥାନ୍ତି ବରଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ । ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁଦ୍ବାର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ।

Gurudwara of Balasore simulia Where Hindu prist Worship Guru Nanak for Generations (ETV Bharat)

ରହସ୍ୟମୟ ଗୁରୁଦ୍ଵାର:

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପାହିତୋରଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁରୁଦ୍ଵାର । ଯାହା ଅନୁମାନ କରଯାଏ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ଶହ ବର୍ଷର ପୂରାତନ । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ଓ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି । ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ । ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଘରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆସି ଶିଖ୍‌ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏମିତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆସି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବାହାରିଥାଆନ୍ତି । ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପୂଜା କୌଣସି ଶିଖ ଗୁରୁ କରିନଥାନ୍ତି ବରଂ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ । ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଗାଦି ଠାକୁର କହି ସେମାନେ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ।

Hindu Worship Guru Nanak At Gurudwara
Hindu Worship Guru Nanak At Gurudwara (ETV Bharat)

କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁଦ୍ବାର:

ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଗାଁର ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିଦାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଚାରି ମାଣ ଜମି ଦାନ କରିବା ସହ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସ୍ବର୍ଗତ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ସହ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁଦ୍ବାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାମରେ କିଛି ଜମି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁଦ୍ଵାର ନାମରେ ଥିବା ସେହି ଜମି ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଗାଦି ଠାକୁର ବୋଲି କହି ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଇଥାନ୍ତି । ପରେ ଘରକୁ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।

"ଆମର ଏଠି ଗାଦି ଅଛି":

ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ହାରାମଣି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏଠି ଗାଦି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ମାନୁଛୁ । ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ବାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଗାଦି ଘରେ ଫୁଲ ଦେବା, ସେବା କରିବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି । ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମର ଗାଦି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଥାଉ । ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଗାଦି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତି । ଏହାସହ ଗୁରୁଦ୍ବାରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଘରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ । ଗାଧେଇ ଆସିବା ପରେ ଗାଦି ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘରେ ଆସି ପୂଜା କରିଥାଉ ।"

SIMULIA BIRANCHIPUR GURDWAR
SIMULIA BIRANCHIPUR GURDWAR (ETV Bharat)

ଗୁରୁଦ୍ବାରରେ ଦୁଇ ଓଳି ହୁଏ ପୂଜା:

କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଜାବରୁ ୧୬ ଜଣ ପଞ୍ଜାବୀ ଆସି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ଵାରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍‌ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଏକ ଧର୍ମୀୟ ଖଣ୍ଡା ଲଗାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଆମେରିକାରୁ ଦୀପକ ସିଂ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜା ହରି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାସ୍କର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ଵାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେ ଜାଣି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକ କୈଳାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧି ଉପଚାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୩ ମୁଠା ଖଇ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ ଓ ତୁଳସୀ ଭୋଗ ଲଗାଯିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

Hindu prist Worship Guru Nanak
Hindu prist Worship Guru Nanak (ETV Bharat)

ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ବାସ:

ମଳମାସ ଅନୁସାରେ, ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଅଘିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଏଠାରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ବସାଯାଏ । ଏକମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଚାଲେ । ୧ କିଲୋ ଅଢ଼େଇ ଶହ ଗ୍ରାମର ସୁଜି, ଘିଅ, ଚିନି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ସମପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ମିଶାଯାଇ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ । ଏହି ଭୋଗରେ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବାରି ହୁଏ । ତେବେ ପୂଜାନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କିଛି ଅଲଗା ବାରିହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛି ସେ ପାଇଛି, ଏମିତି କି ବହୁ ଦୂରାରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଭଲ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ନିଜର ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଗୁଆ, ପଇସା ବସାନ୍ତି । ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୁରଣ ହେଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।

Gurudwara Established Name Board
Gurudwara Established Name Board (ETV Bharat)



ଗୁରୁଦ୍ବାରରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ:

ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯିଏ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିଖ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସହ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ଯାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପୂଜର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ । ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ । ଏଠାରେ ଆମର ନିଶାନ ସାହେବ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଠି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଲଂଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି । ଦୈନିକ ଏଠାକୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହ ଶିଖ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।"

BIRANCHIPUR GURDWAR
BIRANCHIPUR GURDWAR (ETV Bharat)

Gurudwara of Balasore Simulia
Gurudwara of Balasore Simulia (ETV Bharat)

ଲୋକଙ୍କ ରହିଛି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ବାସ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗାଁର ବୋହୁ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଗୁରୁଦ୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହେଲା । ଏଠି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ହାତ ବଳା, ତାଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ପୋଥି ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ପଞ୍ଜାବ, ଆମେରିକା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଖ ଭାଇମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । କଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଚିହ୍ନ ରହେ । ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗରେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ । ରୋଗ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି । ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ । ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।"



