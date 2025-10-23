ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗାଦି ଘର ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଏଠି ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ
ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଶିଖ ଗୁରୁ ପୂଜା କରି ନଥାନ୍ତି ବରଂ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ବାର ?
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Hindu Worship Guru Nanak At Gurudwara ବାଲେଶ୍ୱର: ଆମର ଏଠି ଗାଦି ଅଛି...ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମାନି ଆସୁଛୁ... ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ.. ଘରେ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ.. ଗାଦିରେ ଗୁରୁ ନାନାକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ... ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ବାହାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଗାଦିରେ ପୂଜା କରିଯାଉ.. ତେବେ ଏହି ଗାଦି ଘର ହେଉଛି ଗୁରୁଦ୍ବାର । ଆଉ ଗାଦି ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶୁଖ୍ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଗୁରୁ ନାନାକ । ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ଶିଖ ଗୁରୁ ପୂଜା କରି ନଥାନ୍ତି ବରଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ । ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁଦ୍ବାର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ।
ରହସ୍ୟମୟ ଗୁରୁଦ୍ଵାର:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପାହିତୋରଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁରୁଦ୍ଵାର । ଯାହା ଅନୁମାନ କରଯାଏ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ଶହ ବର୍ଷର ପୂରାତନ । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ଓ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି । ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ । ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଘରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆସି ଶିଖ୍ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏମିତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆସି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବାହାରିଥାଆନ୍ତି । ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପୂଜା କୌଣସି ଶିଖ ଗୁରୁ କରିନଥାନ୍ତି ବରଂ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ । ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଗାଦି ଠାକୁର କହି ସେମାନେ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁଦ୍ବାର:
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଗାଁର ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିଦାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଚାରି ମାଣ ଜମି ଦାନ କରିବା ସହ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସ୍ବର୍ଗତ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ସହ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁଦ୍ବାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାମରେ କିଛି ଜମି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁଦ୍ଵାର ନାମରେ ଥିବା ସେହି ଜମି ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଗାଦି ଠାକୁର ବୋଲି କହି ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଇଥାନ୍ତି । ପରେ ଘରକୁ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।
"ଆମର ଏଠି ଗାଦି ଅଛି":
ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ହାରାମଣି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏଠି ଗାଦି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ମାନୁଛୁ । ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ବାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଗାଦି ଘରେ ଫୁଲ ଦେବା, ସେବା କରିବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି । ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମର ଗାଦି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଥାଉ । ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଗାଦି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତି । ଏହାସହ ଗୁରୁଦ୍ବାରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଘରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ । ଗାଧେଇ ଆସିବା ପରେ ଗାଦି ଘରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘରେ ଆସି ପୂଜା କରିଥାଉ ।"
ଗୁରୁଦ୍ବାରରେ ଦୁଇ ଓଳି ହୁଏ ପୂଜା:
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଜାବରୁ ୧୬ ଜଣ ପଞ୍ଜାବୀ ଆସି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ଵାରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଏକ ଧର୍ମୀୟ ଖଣ୍ଡା ଲଗାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଆମେରିକାରୁ ଦୀପକ ସିଂ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜା ହରି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାସ୍କର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଏହି ଗୁରୁଦ୍ଵାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେ ଜାଣି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକ କୈଳାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧି ଉପଚାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୩ ମୁଠା ଖଇ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ ଓ ତୁଳସୀ ଭୋଗ ଲଗାଯିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।
ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ବାସ:
ମଳମାସ ଅନୁସାରେ, ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଅଘିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଏଠାରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ବସାଯାଏ । ଏକମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଚାଲେ । ୧ କିଲୋ ଅଢ଼େଇ ଶହ ଗ୍ରାମର ସୁଜି, ଘିଅ, ଚିନି ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ସମପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ମିଶାଯାଇ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ । ଏହି ଭୋଗରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବାରି ହୁଏ । ତେବେ ପୂଜାନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କିଛି ଅଲଗା ବାରିହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛି ସେ ପାଇଛି, ଏମିତି କି ବହୁ ଦୂରାରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଭଲ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ନିଜର ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଗୁଆ, ପଇସା ବସାନ୍ତି । ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୁରଣ ହେଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।
ଗୁରୁଦ୍ବାରରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ:
ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯିଏ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିଖ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସହ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ଯାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପୂଜର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ । ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ । ଏଠାରେ ଆମର ନିଶାନ ସାହେବ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଠି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଲଂଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି । ଦୈନିକ ଏଠାକୁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହ ଶିଖ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଲୋକଙ୍କ ରହିଛି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ବାସ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗାଁର ବୋହୁ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଗୁରୁଦ୍ବାର ସ୍ଥାପନ ହେଲା । ଏଠି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ହାତ ବଳା, ତାଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ପୋଥି ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ପଞ୍ଜାବ, ଆମେରିକା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଖ ଭାଇମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । କଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଚିହ୍ନ ରହେ । ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗରେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ । ରୋଗ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି । ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ । ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।"
