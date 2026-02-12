ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବେହେରା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : February 12, 2026 at 6:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହିରେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଶୋକ ବେହେରା ନାମକ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୁଟେରାକୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାସାହି ବସ୍ତି ଏନ୍-3ରେ ରହୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରର 23 ବର୍ଷିୟ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା । ତା ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ତଥା ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଗୋଟିଏ ହଳ ସୁନା କାନଫୁଲ, ଇମିଟେସନ୍ ଚୁଡି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସ୍କୁଟର ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର, ଜେଲ୍ ଗଲା ଲୁଟେରା
ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକକୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ସାହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଏନଏସ୍ ଦଫା 309(4) ଓ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.84/2026) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଭୋର ସମୟରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ୍-5 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ CCTV କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା 45 ବେଳେ VIP କଲୋନୀ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଅଶୋକ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଶୋକ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଟରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଶୋକ ଗଡ଼ସାହିରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ମାନିଥିଲା । ସେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 4 (ବୁଧବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଇମିଟେସନ୍ ଚୁଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମାନିଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଲୁଟେରା
ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଡ଼ସାହିସ୍ଥିତ ପୀଡ଼ିତା ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଶୋକ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଥିଲା । ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କୁ ସେ ଭଲଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲା । ଏପରିକି ଭୋର ସମୟରେ ଇନ୍ଦୁମତି ଝାଡୁ କରିବା ସହ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସୁଝିବାକୁ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା । ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ ଅଳଙ୍କାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର