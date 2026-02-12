ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବେହେରା

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ବେହେରା (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 6:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହିରେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଶୋକ ବେହେରା ନାମକ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୁଟେରାକୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାସାହି ବସ୍ତି ଏନ୍-3ରେ ରହୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରର 23 ବର୍ଷିୟ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା । ତା ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ତଥା ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଗୋଟିଏ ହଳ ସୁନା କାନଫୁଲ, ଇମିଟେସନ୍ ଚୁଡି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସ୍କୁଟର ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାସାହି ବସ୍ତି ଏନ୍-3ରେ ରହୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରର 23 ବର୍ଷିୟ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାସାହି ବସ୍ତି ଏନ୍-3ରେ ରହୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରର 23 ବର୍ଷିୟ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା (ETV BHARAT ODISHA)


ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର, ଜେଲ୍ ଗଲା ଲୁଟେରା
ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକକୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ସାହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଏନଏସ୍ ଦଫା 309(4) ଓ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.84/2026) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଶୋକ ବେହେରାଠାରୁ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ
ଅଶୋକ ବେହେରାଠାରୁ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ଭୋର ସମୟରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ୍-5 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ CCTV କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା 45 ବେଳେ VIP କଲୋନୀ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଅଶୋକ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଶୋକ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଟରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଶୋକ ଗଡ଼ସାହିରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ମାନିଥିଲା । ସେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 4 (ବୁଧବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଇମିଟେସନ୍ ଚୁଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମାନିଥିଲା ।

ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ସାହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟ
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗଡ଼ସାହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟ (ETV BHARAT ODISHA)


ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଲୁଟେରା
ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଡ଼ସାହିସ୍ଥିତ ପୀଡ଼ିତା ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଶୋକ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଥିଲା । ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କୁ ସେ ଭଲଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲା । ଏପରିକି ଭୋର ସମୟରେ ଇନ୍ଦୁମତି ଝାଡୁ କରିବା ସହ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସୁଝିବାକୁ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା । ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ ଅଳଙ୍କାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

