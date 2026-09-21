ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ୫ ଆହତ
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 21, 2026 at 12:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି (ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗୁଳି କାହା ଶରୀରରେ ବାଜିନଥିବା ବେଳେ ହାତାହାତି ହୋଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଜି (ସୋମବାର) ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଖୋକା ଜବତ କରିଛି।
ଫେସବୁକରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି
ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତକୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ଭରତପୁର ଥାନା ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ତେବେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ନା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକରୁ ଏହି ଗୁଳି ଫୁଟିଛି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ପରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଯାଏ କୌଣସି ପକ୍ଷ ପଟରୁ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ’’।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ କଥା କଥାକେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି । କେଉଁଠି ନିଶା ପାଇଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା, ପ୍ରେମଜନିତ ଓ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ଆଦି କାରଣରୁ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଗତ ୩ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୧ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲାଣି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି; ଗିରଫ ହେଲେ ମାଲିକାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ଭରତପୁର ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର