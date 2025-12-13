ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର, ଜବତ କଲା ପୋଲିସ
କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ ।
Published : December 13, 2025 at 3:46 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 4:02 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୋରୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଏହାକୁ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଦେଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପରି ଘଟଣା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଗତକାଲି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ପୁନଃ କ୍ଳାସରୁମକୁ ଫେରି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ କିଛି ଖୋସା ଯାଇଥିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଫୋନରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଧୁକକୁ ଅଫିସକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଗରଦପୁର ବିଇଓ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡିଇଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଜଣାଇଥିଲି । ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଫ ଆସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ତାହା ବହୁତ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ । "
ଏନେଇ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ଆଇଆଇସି ଫୋନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଓ କିଏ ଏହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ? ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଏପରି ବିପଜ୍ଜନକ ଅସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏହି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜାଲର ଗଭୀରତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି।
