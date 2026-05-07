ଗୁଜୁରାଟରୁ ମିଳିଲା ୪୮,୩୩୦ କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି; ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶକ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୩ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ ସାରି ଆଜି ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 7, 2026 at 10:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଲା ବଡ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ । ୮ଟି ଚୁକ୍ତି ସହ ଆସିଛି ୬୩ଟି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ପତ୍ର । ଓଡିଶାରେ ୪୮ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ପାଇଁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପାୟ ୬୮ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି । ଗୁଜୁରାଟରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୪୮,୩୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶକ । ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ୩ ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଅହମଦାବାଦ, ମୁନ୍ଦ୍ରା, ଏକତା ନଗରରର କେବାଡିଆ-ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ଓ ଭଦୋଦରା ଗସ୍ତରେ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ଶିଳ୍ପପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୪୮,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରତିଶୃତି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୬୭,୮୩୮ ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଜରାଟର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି । ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଗୁଜରାଟ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି । ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଛି । ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ଏବେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୁଜୁରାଟର ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଟୁ-କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ଦୁଇ-ଉପକୂଳ ରଣନୀତି । ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଧାମରା ଓ ଗୋପାଳପୁର ପରି ବନ୍ଦର ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ-ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ-ଏସିଆ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବା ଗେଟ-ୱେ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ବିକାଶର ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ।
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ରେଆର ଆର୍ଥ, କେମିକାଲ୍ସ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ମେଟାଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ, ଏରୋସ୍ପେସ ଓ ଡିଫେନ୍ସ, ଫୁଡପ୍ରୋସେସିଂ, ଆପାରେଲ ଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଟୁରିଜିମ, ଆଇଟି ଓ ଆଇଟିଇଏସ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ।
୩ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୩୨ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଭାବେ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
The Odisha Investors’ Meet in Vadodara witnessed participation from over 200 industry leaders and stakeholders, reflecting strong confidence in Odisha’s industrial growth story.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) May 7, 2026
On the third day of my Gujarat visit, the Odisha Investors’ Meet Roadshow in Vadodara witnessed encouraging participation from over 200 industry leaders, business associations, and institutional stakeholders. The engagement reflected growing confidence in Odisha as an emerging… pic.twitter.com/MdJdPScv8T— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) May 7, 2026
ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର 'GO-SWIFT' ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଏକ ନିବେଶ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ । ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସହଭାଗୀ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
The discussions were highly productive, generating strong investor interest and a significant pipeline of MoUs and Investment intents. The response reinforces the trust industry places in Odisha’s growth story and our commitment to ease of doing business, while further… pic.twitter.com/XLQ0kUUT9W— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) May 7, 2026
ପ୍ରମୁଖ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ-
ଗୁଜରାଟ ରୋଡ୍-ଶୋ' ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ।
• ମୋଟ ୭୧ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ (୮ଟି MoUs ଏବଂ ୬୩ଟି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ପତ୍ର) ମିଳିଛି
• ମୋଟ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା: ୪୮,୩୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
• ଆନୁମାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ: ୬୭,୮୩୮ ରୁ ଅଧିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର