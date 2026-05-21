ETV Bharat / state

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ବ

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ପାଠପଢା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

guest faculty running teaching institutions permanent faculty shortage in higher education Odisha
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସରକାରୀ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂକଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି । ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।

BJB College
ବିଜେବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର:
ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି । ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଏହାର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କେତେକ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

BJB University Campus
ବିଜେବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ:
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ଛାତ୍ର ଦିଲୀପ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ କ୍ଲାସ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏପଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିବା କାରଣରୁ NAAC ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Utkal University
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି ଯେ, ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯେପରି ଭାବରେ ନହୁଏ । ସରକାର ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।

ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖାଲି ପଦବିକୁ HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ MRIP ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପଦବୀ: ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା; କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ରହିବନି ଆଉ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ, ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ! ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାରି କଲା SOP

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA INSTITUTIONS GUEST FACULTY
ODISHA HIGHER EDUCATION
PERMANENT FACULTY ISSUE IN COLLEGES
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ
GUEST FACULTY IN HIGHER EDUCATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.