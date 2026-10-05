ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ରାୟ, ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଚାରକରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୁ କୁମାର ଭୋଇ ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 5, 2026 at 10:43 PM IST
YOUTH BRUTAL MURDER VERDICT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ଅଦାଲତ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଚାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୁ କୁମାର ଭୋଇ ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇପିସି ଧାରା ୩୦୨, ୧୨୦-ଖ, ୩୪୧ ଏବଂ ୩୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ତଥା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ୯ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଜରିମନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜରିମନା ଅନାଦେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ୬ ମାସର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୨୦୨୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟାରୁ ୭ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିପାଟଣାସ୍ଥିତ ଗାଗି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଝୀ ଖବର ପାଇଥିଲେ । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଠାନ୍ତର ସିଏଚସି ଏବଂ ପରେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ରାତିରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୧୬୬/୨୦୨୪ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବାଲିପାଟଣା ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢ଼ୀ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ମୋଟ୍ ୧୦ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିଚାରପତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ୍ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାଇଡୁ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା: ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜିଙ୍କ ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା; ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ NHRC ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର