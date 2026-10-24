କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ହାତର ଟାଟୁ ଖୋଲିଲା ପରିଚୟ, ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲା ପୋଲିସ
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର କରୁଣ ପରିଣତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତିରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଳେନ୍ଦର ବାଗ ଗିରଫ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 24, 2026 at 7:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଘଟଣା ପଛରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର କରୁଣ ପରିଣତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନୂଆପଡ଼ାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଳେନ୍ଦର ବାଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଗୋୖରୀ ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର କନ୍ଧମାଳରେ । ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଳେନ୍ଦର ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହୁଥିଲା ଝଗଡ଼ା । ଏପରିକି ଗୋୖରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଥିଲା । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁରେ ଉଭୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୋୖରୀକୁ କଟକକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆଳରେ ଆଣି ଜଳେନ୍ଦର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଟାଟୁ ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର କ୍ଲୁ
ସିପି ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । SCB ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନିକକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କିଛି ଜଣାପଡି ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଟାଟୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କ୍ଲୁ ଥିଲା । ସେଥିରେ ଗୌରୀ ଓ ଅବିନାଶ ଲେଖା ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବା ପରେ ୩୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ମୃତା ମହିଳା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ
ଗୌରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅବିନାଶ ସେଠୀ ଏକ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗୌରୀ କାହା ସହ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ଛାନଭିନ ଚାଲିଥିଲା । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଳେନ୍ଦର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
୧୫ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅପରେଶନ
ଜଳେନ୍ଦର ନାଁରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତାକୁ ଧରିବାକୁ ୧୫ ଦିନ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତିରୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା ।
ସେ ନାଉଗାଁରେ ରହିବା ବେଳେ ୩୦ରୁ ୪୦ ଥର ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମାରଧର କରୁଥିବା କହୁଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ପାଉନଥିଲା ଏହା ତାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା । ସେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବରକୁ କଲ କରୁଥିଲା, ତାହା ଜଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରବି ମାଝୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଦି ନାଁ ବଦଳାଇ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
ମାଡ଼ ମାରି ନେଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ
କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଗୋୖରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ସେ ଜଳେନ୍ଦର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା । ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ରେ ଉଭୟ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ । ନୂଆଗାଁରେ ଉଭୟ ମାସେ ଧରି ରହିଥିଲେ । ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମୃତଦେହ ମିଳିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ରାତିରେ ଗୋୖରୀକୁ ଜଳେନ୍ଦର ମାରଧର କରିଥିଲା । ଗୋୖରୀକୁ ଜଳେନ୍ଦର ନୂଆଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନା (CHC)କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲା । ତେବେ ଗୋୖରୀକୁ ଭଲ ହେବାକୁ କଟକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ଗୌରୀକୁ ଜଳେନ୍ଦର କଟକ ଆଣିଥିଲା । ବାଦାମବାଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗୋୖରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।"
କାହିଁକି ମାରିଥିଲା କହିଲେ ଡିସିପି
ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି, କଟକ ଆଣିବା ପରେ ଗୋୖରୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥାଇପାରେ । ପୀଡ଼ିତା ନ ବୁଝିବାରୁ ଜଳେନ୍ଦର ତାକୁ ମାରିଥିବା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାରଧର କରୁଥିଲା । ନାଉଗାଁରେ ଉଭୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ । ପିସିଆର ଟିମ୍ ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ କରୁଥିଲା," ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୌରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ପାରିନଥିଲା । ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୫୦୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ମୃତକଙ୍କ ଟାଟୁରୁ ମିଳିଲା ବଡ ସୁରାକ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ: ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର