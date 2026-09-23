ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ତାୱାରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ, ୩ ମାସର ପୁଅ ମା' ଛେଉଣ୍ଡ
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 23, 2026 at 10:44 PM IST
Husband Murder Wife, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଘଟିଛି ପୁଣି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ । ପତ୍ନୀକୁ ତାୱାରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତା ଜଣକ ହେଲେ ବନସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ (୨୬) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ (୨୮)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ବନସ୍ମିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ତେବେ ବନସ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ୩ ମାସର ପୁଅ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ।
ଏନେଇ ଜୋନ୍- 5 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲୁ । ମୁଣ୍ଡକୁ ତାୱାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ବନସ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସର୍ବେଶ୍ୱର ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ୮ ବର୍ଷ ହେବ ଚିକତ୍ସା ହେଉଥିଲା । ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ । ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି କାରଣ ନ ଥାଇ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଗ୍ରୀଲ ତାଲା ପକାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ପଛରେ କଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ," ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବନସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନା ବାଲିକଣା ଗ୍ରାମରେ । ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପାଳ ଗାଁରେ । ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପା ଶଶିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଠିକଦାର । ସେ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ନିଜ ଘର କରି ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ୫ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଅଭିଭାବକ ସାଜି ଚୋରି; ୩ ଗିରଫ, ୨୬ ମୋବାଇଲ ସମେତ ଡିସପ୍ଲେ ଓ ମଦରବୋର୍ଡ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର