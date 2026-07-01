ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ନିଲମ୍ବିତ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 1, 2026 at 12:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ ଏନେଇ ଜୁନ ୨୯ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ବିଷୟ ଆଦିର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ GRP କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଜ ବାସଭାବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଗଙ୍ଗୱାର ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜିରୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ କନଷ୍ଟେବଳମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ପରେ ମେ' ୨୫ରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି (କମ୍ୟୁନିକେସନ) ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୁନ ୧୮ରେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ।
୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବା ୨୦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ । ସେମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ, ସ୍ମାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ୩ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା । ଝାରପଡା ଜେଲରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷାର ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ମାଏଲାବ ଓ ବିସ୍ମୟକୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପଞ୍ଚାନନକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆବେଦନ ପରେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୨୦ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁବାସ ଭୋଇ ଗିରଫ୍
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର