ETV Bharat / state

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଜେଲ୍‌ରେ ୨୦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମାରାଥନ୍ ଜେରା

ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ସମସ୍ତ ୨୦ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

SOUMYA DEATH CASE CRIME BRANCH QUESTIONS 20 ACCUSED AT JHARPADA SPECIAL JAIL
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Soumya Death Case ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ପ୍ରମାଣ ଏକଜୁଟ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ତେବେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ସମସ୍ତ ୨୦ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

GRP constable Soumya
ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ (ETV Bharat)

ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି । କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ରତ୍ନପ୍ରଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଜେରା ବେଳେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୧ (ବୁଧବାର)ରେ ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳିଆ, ସ୍କାଏଲାବ୍ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲା । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଉଛି । ୩ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି ।

Jharpada Special Jail
ଝାରପଡା ଜେଲ (ETV Bharat)
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ହିଂସା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଯାଏ ମୋଟ୍ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଲେ, ଓମ୍ ଙ୍କର କାହିଁକି କରାଗଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ହେଲା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ଜେଲ୍ ଫେରିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

JHARPADA SPECIAL JAIL
SOUMYA DEATH ACCUSED
SOUMYA DEATH CRIME BRANCH
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା
GRP CONSTABLE SOUMYA DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.