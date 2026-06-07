ETV Bharat / state

ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀ ଭାଇରାଲ, ହାତଲେଖା ଡାଏରୀରେ ଓମଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ

ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତଲେଖା ଏକ ‘ ଡାଏରୀ’ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ବନ୍ଧୁ ନିଶିକାନ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

GRP constable soumya ranjan friend nishikant
ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 10:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପଚରା ଉଚରା ସରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତଲେଖା ଏକ ‘ ଡାଏରୀ’ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।

ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀ ଭାଇରାଲ

ସେଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରବଳ ଅବସାଦରେ ଥିବା କଥା ଉଲେଖ ଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜାରି ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ । ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାରି ଭିତରେ ଶନିବାର ଦିନ ୪ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପଚରା ଉଚରା ସରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ପଚରା ଉଚରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବାହାରିବା ପରେ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡିକର କିଛି ଫଟୋ ଓ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାଏରୀରେ ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ ସବୁକଥା ଲିଖିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଓମଙ୍କ କଥା

ତେବେ ଡାଏରୀରେ ସୌମ୍ୟ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ଜିମ୍‌ର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓମ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି କେଦାରନାଥ ଚାଲିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ ।


ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଜେରା ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆସନ୍ତା ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ୪ର୍ଥ ଦିନରେ ଚାଲିଛି NHRC ତଦନ୍ତ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରାରୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

SOUMYA DEATH CASE UPDATE
GRP CONSTABLE SOUMYA DIARY VIRAL
BALIANTA SOUMYA MURDER CASE
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା
GRP CONSTABLE SOMYA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.