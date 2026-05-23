ETV Bharat / state

ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର, ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହିରିଗଲା ଅଧା ଚମଡା !

ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଶୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବୁଲା କୁକୁର । ମୁଣ୍ଡ ସମେତ ଶରୀରକୁ ଝୁଣି ଖାଇଗଲେ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

STRAY DOG ATTACKED CHILD
ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 7:51 PM IST

|

Updated : May 23, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର । କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ ଧରଣର ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଟିର ମୁହଁ ସମେତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଝୁଣି ଖାଇବାକୁ ପଛାଇନାହାନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ମହାନଳାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ନିଜର ସଂପର୍କୀୟ ଭାଇ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁକୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବୁଲା କୁକୁର । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ।


ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୈରାତ୍ମରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ଗତକାଲି ନିଜର ମାମୁଁ ପୁଅ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର କିଛି ବୁଲା କୁକୁର ହଠାତ୍ ଶିଶୁଟିକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି କାମୁଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ବାହାରିଯାଇଥିଲା ନାବାଳକର ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧା ଚମଡା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶିଶୁଟିର ମୁହଁ ସମେତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶିଶୁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଶିଶୁଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହିତ କୁକୁର କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ।


କୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାର ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ବ୍ଲକର ମହାନଳା ଗ୍ରାମରେ ଯେପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଘଟୁ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ।

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ୍ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବିଏମସିର ସ୍ୱାଗତ, ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ

"ପିଲାଟି 10.30ଟା ଘରୁ ଯାଇଥିଲା । ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଖେଳିବାକୁ । ହେଲେ ପିଲା ଯିବାର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା । ସେ ନିଜେ କହୁଛି 5ଟା କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଲେ । ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରୁ ମାଂସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନେଇଥିଲୁ । ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ସେମାନେ ଇଂଜେକସନ୍ ଦେଇ ଛାଡିଥିଲେ । ପରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲୁ," କହିଛନ୍ତି ନାବାଳକଙ୍କ ମା' ।

ଏପଟେ ନାବାଳକ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଗାଁର ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଥିଲେ । ଗାଲ, ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : May 23, 2026 at 8:24 PM IST

TAGGED:

କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର
ଗଞ୍ଜାମ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ
STRAY DOG ATTACK
STRAY DOGS TEAR SKULL
STRAY DOG ATTACKED CHILD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.