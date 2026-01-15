ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ: ଧାରା ୧୬୩ ଜାରି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ
ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ । ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : January 15, 2026 at 10:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଢେଲାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏଥରେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 12ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତେଜନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପଥରମାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ଲାଠି ଓ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲା । ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି।
ହିଂସା ପରେ ସହରରେ ଅଶାନ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ରେଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ଧାରା ୧୬୩ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି, ଭ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
"ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି । ସହରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡା କଡି କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସାମୟିକ ରୋକ ଲାଗ ଯାଇଛି । ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି," କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଗୁଞ୍ଜନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର