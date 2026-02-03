ETV Bharat / state

ଚାନ୍ଦିପୁଟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ବିଜେପି ନେତା ଶିବରାମ ସୁଆରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବାରୁ ୧୦ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 8:02 PM IST

ଗଜପତି: ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦିପୁଟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶିବରାମ ସୁଆରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବାରୁ ୧୦ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୧୫ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।


ଚାନ୍ଦିପୁଟରେ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଚାନ୍ଦିପୁଟ ବଜାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତା ଶିବରାମ ସୁଆରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଚିତ୍ର CCTV ରେ କଏଦ ହୋଇଛି l ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା l ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଗଜପତି ଏସପି ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରୁଛନ୍ତି l ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି l CCTV ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ୍ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତରେ ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ବିଜେପି ନେତା ଶିବରାମ ସୁଆର କହିଛନ୍ତି, " ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 100 ଯୁବ ମୋ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ମୋ ମାଆକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏସପି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । "

ଗଜପତି ଏସପି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୁବ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଘର ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଠାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ଶିବରାମ ସୁଆର ଘରେ ନଥିଲେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରସମିତ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି । ଏଘଟମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା 15 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚାର କରୁଛୁ । କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବୁ । ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଲା ନକରନ୍ତି ସେନେଇ କମିଟି ନିଷ୍କର୍ଶ କରିବ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

