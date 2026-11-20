ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପର ଚିତ୍ର; ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କଲେ ହରିପୁର-ବନ୍ଦର ଗ୍ରାମବାସୀ
ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ କିପରି ରହିଥିଲା ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରର ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟରେ...
Published : November 20, 2026 at 11:40 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ । ବାତ୍ୟା ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି । ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍ ସକାଳ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ସେଠିକାର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ । ହରିପୁର ଓ ବନ୍ଦର ଭଳି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ...
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପବନ ସହ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଲା ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ ତିନି ବାତ୍ୟା ଓ ଗୋଟିଏ ଅବପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ହରିପୁର ଓ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କିଏ ନିଜର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଠାକାର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ।
ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ । ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଥିବାରୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ।
ଲଗାତାର ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସାହସ-
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଦୈ ଭୟଭୀତ ନୁହଁନ୍ତି ଉପକୂଳବାସୀ । ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁର ଏବଂ ବନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିର ଅତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଲିନ୍, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ଏବଂ ତିତିଲି ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତିନୋଟି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବପାତର ସାମ୍ନା କରିସାରିଛି । ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସହ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେନେଇ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା ।
‘ଫ୍ରି କିଚେନ୍’ରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ-
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରାମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର କଚ୍ଚା ଘର ଏବଂ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ସମେତ ବୃଦ୍ଧ-ବୃଦ୍ଧା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ହରିପୁର ଓ ବନ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ‘ଫ୍ରି କିଚେନ୍’ ଜରିଆରେ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ଜାରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏଥିସହ ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସନ ଏବଂ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ରାସନ ଓ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳିଥିବା ଘୋଷଣା ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ।
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଳକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଘନଘନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ୍ ଗଗନ ଜେନା ଉଭୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପରଖିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବାତ୍ୟା; ଏକାଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର