Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କିରାଣୀ-ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ 148 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମା’ ମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ । ନବମ-ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତୁ
Published : July 28, 2026 at 5:34 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସଭିଏଁ ପଢନ୍ତୁ, ସଭିଏଁ ବଢନ୍ତୁ...ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାରା । ହେଲେ ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ କିପରି ପଢିବେ ଆଉ ବଢିବେ ପିଲା ? ଚକାଚକ୍ କୋଠା, ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି...କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି । କେଉଁଠି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନବମ-ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହା ଭରସା କିରାଣୀ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା...ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ । କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ? ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର ୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି । 148 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ବସିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍କୁଲ-ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
|ବିଦ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର-1
କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ
- ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଶୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି 63 ଜଣ
- ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି
- କିରାଣୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଚକାଚକ୍ ସ୍କୁଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ମନୋମୁଗ୍ଧକର । ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସ୍କୁଲରେ ନବମ-ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 63 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ କାରଣରୁ ବସି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କ ଭରସା ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇମାସରେ ସେ ଥରେ ଆସି କାଗଜପତ୍ର କାମ କରି ଯାଉଥିବା ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି ।
କେବେଠୁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ?
ଅଭିଭାବକ ତଥା କୁତରଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଚିରରଞ୍ଜନ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ‘ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କୁତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି । ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ବର ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ।’
ପରୀକ୍ଷାଠୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିବ କିଏ ?
କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିରାଣୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ(2026) ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବିହୀନ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍କୁଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ-୧ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା, ଅଫିସ କାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି । ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଇଛି ।’
ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅନୁରୋଧରେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ(ବିଇଡି ପାସ୍ ), ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ।
|ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଂ-2
- ମା’ ମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ
- 4 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା
- ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି 85 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
- ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ (PET TEACHER)
କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, ତାହା ନିକଟରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମାନ । ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମା’ ମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆଜକୁ ୪ ମାସ ଧରି ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ?
ନବମ-ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ । ଅଭିଭାବିକ ରଶ୍ମିତା ବାରିକ କୁହନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ୮୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରେ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଏହି ସମସ୍ୟା ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଲାଗି ରହିଛି । ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଭଳି ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନପାଇବେ, ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ କଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ?" ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସହ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ବୋଲି ସା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :
ମା’ ମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଢୋଲର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଠାରେ ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।’
କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲଠାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ । ତଥାପି ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୨୪ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛି ।
Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:
- ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 61,594
- ଓଡ଼ିଶାରେ 1458ଟି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି
- ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ହାରହାରି 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି
ଏହା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ (ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର । କେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ କେବଳ ଉକ୍ତିରେ ରହିଯିବ ସଭିଏଁ ପଢନ୍ତୁ, ସଭିଏଁ ବଢନ୍ତୁ ନାରା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା