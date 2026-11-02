GROUND REPORT: ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ, 48 ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ରହି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ପରିବାର
ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଖଣ୍ଡୁରାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଗନ ଜେନା
Published : November 2, 2026 at 4:31 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ‘‘ଫାଇଲିନ, ହୁଡହୁଡ ଭଳି ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ପାଣି ମାଡିଯିବା ଘଟଣା କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ଆମେ ଏଠାରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ଦେଖି ନଥିଲୁ’’ । ଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଲୁହ ଆଉ କୋହର କାହାଣୀ । ପାଣି ଛାଡି ଯାଇଛି ସତ ହେଲେ ଛାଡି ଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରଳୟର ଚିହ୍ନ। ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ....
କେଉଁଠି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଖୋଜା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବହି, ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷ ଯାକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ବୁଡ଼ି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚି ଯାଇଛି । ଭିଜା ଚାଉଳରୁ ଦି ମୁଠା ଚାଉଳ ଖୋଜୁଛି ଭୋକିଲା ମା' । ଘରର କାନ୍ଥରେ, ପଙ୍ଖାରେ, ଟିଭିରେ କେବଳ କାଦୁଅର ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ । ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ହେଲେ ହାରି ନାହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। କାଦୁଅ ସଫା କରି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
48 ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ :
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗଲା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା । ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ସେହି କାଳରାତ୍ରୀକୁ ଏଯାଏଁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ବିପନ୍ନ । ହଠାତ ମାଡି ଆସିଥିଲା ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ । 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ବିପନ୍ନ ପରିବାର । ବନ୍ୟାଜଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନଜୀବନ ଭସାଇ ନେଉଥିଲା, ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଳକ ଖଣ୍ଡୁରା ଛକର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିବା ସନ୍ତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରିବାର ।
ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କୁହନ୍ତି ‘‘ସେହି ରାତିର ବିଭୀଷିକା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ, ଘର ସାମ୍ନା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକ ଖେଳନା ଗାଡ଼ି ଭଳି ଭାସି ଯାଉଥିଲା । ସହାୟତା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସାହସ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 36 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ। ’’
ଘରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟାଙ୍କ କହିିଛନ୍ତି , ‘‘ଆମେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ । ତିନି ଦିନ ଧରି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭୋକ ଶୋଷରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ। ’’
ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ:
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ। ଫାଇଲିନ, ହୁଡହୁଡ ଭଳି କେତେ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି ଗଞ୍ଜାମ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ତାହା ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। । କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିବ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ହୁ ହୁ ହୋଇ ପାଣି ଘରଦ୍ବାର ଚାରିଆଡେ ମାଡିଗଲା । ଘରର ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା, ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ଭସାଇ ନେଲା ।
ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଳକ ଖଣ୍ଡୁରାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ହିଞ୍ଜିଳି-ଆସିକା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ଯାଇଛି।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଶେରଗଡ଼, ସୋରଡ଼ା, ଧରାକୋଟ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଚିକିଟି ଏବଂ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁର ହାଲ୍ ଏବେ ବି ବେହାଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନଦୀପଦର ସାହିର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୋର ବହିପତ୍ର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଯିବା ପରେ ମୁଁ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ବହିଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବେ ଶୁଖାଇଛି । ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।’’
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ପାଣି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଘର ଆଡେ ମୁହାଁଇଲୁ । ଆମେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବେଗରେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ । ଘରକୁ ଫେରି ଏସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖୁଛୁ । ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସାଉଣ୍ଟିଥିଲୁ ସେ ସବୁ ଭାସିଯାଇଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ କି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନାହିଁ । "
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ (Cyclone Centre) ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ହେଲେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାସାଇ ନେଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି । ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ... କେବଳ ରହିଛି ବନ୍ୟା ପରର କାଦୁଅ ଆଉ ଲୁହ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍; କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ୮ ଜଣିଆ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍; ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଳିବ 1.30 ଲକ୍ଷ, ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଉଠାଦୋକାନୀ ଯାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର