ETV Bharat / state

Ground Report: ବନ୍ୟା ପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବ କେବେ ?

ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ ୭୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୭୯ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା । ୬୮,୨୮୫ ଜଣ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ । 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

BALASORE FLOOD SITUATION
ବନ୍ୟା ପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 10:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନକହିବା ଭଲ । ଘରେ ବାହାରେ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାଡିକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଛାଡ, ଦିନ ରାତି କାଟିଛନ୍ତି ଜରି ପାଳ ତଳେ । ଘରେ ଯାହା କିଛି ଆସବାବ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ସାଇତିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଢି ପାଣିରେ ବତୁରି ଯାଇଛି ସବୁକିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତମାନେ ସହାୟତା ମାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ 'ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ'ରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି...

ବନ୍ୟା ପରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ (ETV Bharat Odisha)

ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ବ୍ଲକ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ରେମୁଣା ବ୍ଲକ କଶିମିଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା । ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ପାତ୍ର ସାଇତିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଘର ଭିତରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ବହି ସବୁ ଓଦା ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖା ଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ପଲେଇଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନସରେ । ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଭାଡି ବାନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ପର ଘରେ ରୋଷଇ କଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ପାଞ୍ଚ ଥର ବନ୍ୟା, କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ-

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିଛୁ । ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ୍ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଖାଇବା, ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଇପିଇ ରହିଛୁ । ଏବେ ଏଠାରେ ଚାଳ ଛପର କରି ରହିଛୁ । ପ୍ରଥମ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଓ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରତାପ ନନା ଆସି ଘର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କରି ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଲ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ପାଲ ପକାଇ ଏବେ ରହୁଛୁ ।

"ମୁଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ତୋଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ତୋଳିପାରୁନାହିଁ । ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ?ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ । ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଓ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିରାପଦ ଘର ଚାହୁଁଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପଲେଇ ।

ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଦିନ କଟୁଛି-

ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ପଲେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା । କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିପାରିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଭାସିଯାଇଛି । କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା । ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଭାଡ଼ି ଉପରେ ରହୁଛୁ । ରାତିରେ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ଉପାସ ରହିଥିଲୁ । ଛୁଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲେ । ପାଣି ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହି ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲୁ । ଏହା ପଞ୍ଚମ ଥର ବନ୍ୟା ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଥର ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଥର ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଛି । ପାଣିରେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଭାଡ଼ି କରି ଏଠାରେ ରହୁଛୁ । ଘରେ ଥିବା ଉଠା ଚୁଲିଟି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାହା ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଖାଇ ଆସୁଛୁ, ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି । ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ପାଣି ପଶିବା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ-ଛଅ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ । ଘର ଭିତରେ ଏତେ କାଦୁଅ ହୋଇଛି ଯେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"



ପିଲାମାନଙ୍କର ବହିଖାତା ଭାସିଯାଇଛି-
ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୀଲ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ରାତି ପ୍ରାୟ ୬ରୁ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଘର ଓ ବାରଣ୍ଡା ବୁଡ଼ିଗଲା । ସେହି ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରି କିଛି ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ । ସେମିତି ରାତିଟା କଟିଗଲା।ପରଦିନ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ । କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କର ବହିଖାତା ଖଟ ତଳେ ଥିଲା । ସେହି ସବୁ ବହି ଭାସିଯାଇଛି । ଏବେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଉଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୬-୭ ଥର ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଥର ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ।"



ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ ଭାବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି," ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ବେଳେ ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ପାଣି ପଶିବା ପରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଲୁଗାପଟା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଭାସିଗଲା। ରୋଷେଇ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ଛାତ ଉପରେ, ସିଡ଼ି ପାଖରେ ବସି ରାତି କଟାଇଲୁ। ପରଦିନ ସାରା ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିଥିଲା। ରାନ୍ଧିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଘରେ ଯାହା ମୁଢ଼ି ଥିଲା, ସେତିକି ଖାଇ ରହିଲୁ । ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଇଟା ପକାଇ ଚୁଲି ତିଆରି କରି ରୋଷେଇ କଲୁ । କିନ୍ତୁ ଘର ସବୁ କାଦୁଅ ହୋଇ ରହି ଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବୁ ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ରିଲିଫ୍ ଆସିନାହିଁ ।"

ପାଞ୍ଚ ଥର ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ-

ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହନସନ୍ତ କଲା । ଥରେ ଅଧେ ନୁହେ ବରଂ ପାଞ୍ଚ ଥର ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ବନ୍ୟା ଛାଡିବା ପରେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନଈ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ବନ୍ୟା ଧୋଇ ନେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଇତା ସ୍ୱପ୍ନ । କେଉଁଠି ପାଣି ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।


ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ:-
ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯଥା ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା ଏବଂ ସୋର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବ୍ଲକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ୭୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୭୯ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୯୩,୪୫୪ ଜଣ ଲୋକ ଏବଂ ୧,୮୪,୩୨୧ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୭,୯୫୨ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଭୋଗରାଇ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ଆଉସା ଗ୍ରାମର ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ (୬୭ ବର୍ଷ) ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନ ଗୁହାଳଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା (୪୦ ବର୍ଷ) ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୬୮,୨୮୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲାମ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର; ୭୦୦ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ 4ର୍ଥ ବନ୍ୟା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

BALASORE FLOOD GROUND REPORT
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ଖବର
ବନ୍ୟା ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ
REPEATED FLOODS BALASORE
BALASORE FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.