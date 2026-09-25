Ground Report: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 195 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 377 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ 195 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି । ମା’ ଏବଂ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗର୍ଜୁଥିଲା ଆକାଶ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ବହୁଥିଲା ପବନ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭେଦି ଓ ପାଣିଘେରରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 195 ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କିପରି ଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ।
|ସ୍ଥାନ: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗର, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରଚନା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମାପଲିର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି 32 ବର୍ଷୀୟା ରଚନା ପ୍ରଧାନ । ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିିଛି । ଘର ଚାରିପଟରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଜମି ଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ରଚନାଙ୍କ ପରିବାର । ପ୍ରସବ ସମୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବଢୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନା କିପରି ଯିବେ ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଚନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଘେରରୁ ରଚନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ରଚନା ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାଣି ଜମିଥିଲା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେଲୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ । '
କେବଳ ରଚନା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
|ସ୍ଥାନ: ପାତ୍ରପୁର, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ
ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରାତାଲ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁଗଣ୍ଡା ଗାଁଟି ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ । ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାତ୍ରପୁର ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ୱା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ।
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲେ କମଳା:
ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ଛତ୍ରପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁନିସପେଣ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ୧୦ ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କରାତଳି ଗ୍ରାମର ଆଦା କମଳା ନାମକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାଟିର ଓଜନ ଦୁଇ କେଜି ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । କମଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଜନ୍ମ ନେଲେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ:
ଗତ ୨୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା 48 ସମୟରେ ବରଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରିଙ୍କି ବାରିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁଟିର ଓଜନ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ୯୯୦ ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନର୍ମଦା ଗୌଡ ସକାଳ 6 ଟା 41 ମିନିଟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଓଜନ 3 କେଜି 710 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ମୁନିସପେଣ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନ ରଥ ।
ଏହି ତିନିଟି ସନ୍ତାନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରସବରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଗୀତା ସିହ୍ନା, ମମତା ନିଶାଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 5 ଗର୍ଭବତୀ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଜସ୍ମିତା ସମାନ୍ତରାୟ । ଏଚ୍.ଜଗନ୍ନାଥପଲ୍ଲୀ, ଭି.ରାଇପୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଘର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା, ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
କିଛି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏଂବ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜଟିଳତା ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେଉଁ ହସପିଟାଲରେ କେତେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ?
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି (ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା) ମୋଟ 377 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ‘ମା’ ଗୃହ’କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 195 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସମସ୍ତ 195 ଜଣ ଶିଶୁ ଜୀବିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ମାଆମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା-ବାତ୍ୟା-ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଖୁସି....
ସେ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥୀ । କୁଆଁ କୁଆଁରେ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ମେଡିକାଲ ପରିସର । ଏପରିକି ବର୍ଷାର ଏହି ସମୟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାପା ମା’ ପୁଅର ନାଁ...'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର