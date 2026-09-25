ETV Bharat / state

Ground Report: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 195 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 377 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ 195 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି । ମା’ ଏବଂ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗର୍ଜୁଥିଲା ଆକାଶ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ବହୁଥିଲା ପବନ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭେଦି ଓ ପାଣିଘେରରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 195 ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କିପରି ଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ଥାନ: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗର, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରଚନା

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମାପଲିର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି 32 ବର୍ଷୀୟା ରଚନା ପ୍ରଧାନ । ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିିଛି । ଘର ଚାରିପଟରେ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଜମି ଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ରଚନାଙ୍କ ପରିବାର । ପ୍ରସବ ସମୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବଢୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନା କିପରି ଯିବେ ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଚନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଘେରରୁ ରଚନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ରଚନା ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାଣି ଜମିଥିଲା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌କୁ ଖବର ଦେଲୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ । '


କେବଳ ରଚନା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ରଚନା (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ଥାନ: ପାତ୍ରପୁର, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓଡ୍ରାଫ

ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରାତାଲ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁଗଣ୍ଡା ଗାଁଟି ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍‌ ଟିମ୍ । ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାତ୍ରପୁର ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ରଚନା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ୱା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ କରାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ପାଣି ଘେରରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଲେ କମଳା:

ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ଛତ୍ରପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁନିସପେଣ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ୧୦ ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କରାତଳି ଗ୍ରାମର ଆଦା କମଳା ନାମକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାଟିର ଓଜନ ଦୁଇ କେଜି ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । କମଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗର୍ଭବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜନ୍ମ ନେଲେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ:

ଗତ ୨୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା 48 ସମୟରେ ବରଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରିଙ୍କି ବାରିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁଟିର ଓଜନ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ୯୯୦ ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନର୍ମଦା ଗୌଡ ସକାଳ 6 ଟା 41 ମିନିଟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଓଜନ 3 କେଜି 710 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ମୁନିସପେଣ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନ ରଥ

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ମେଡିକାଲରେ ଗର୍ଭବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ତିନିଟି ସନ୍ତାନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରସବରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଗୀତା ସିହ୍ନା, ମମତା ନିଶାଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବ୍‌ ସେଣ୍ଟରରେ 5 ଗର୍ଭବତୀ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଜସ୍ମିତା ସମାନ୍ତରାୟ । ଏଚ୍.ଜଗନ୍ନାଥପଲ୍ଲୀ, ଭି.ରାଇପୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଘର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା, ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ଡାକ୍ତରୀଟିମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

କିଛି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ MKCGରେ ଭର୍ତ୍ତି:

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏଂବ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜଟିଳତା ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନଗରରେ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)


କେଉଁ ହସପିଟାଲରେ କେତେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ?

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି (ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା) ମୋଟ 377 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ‘ମା’ ଗୃହ’କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 195 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସମସ୍ତ 195 ଜଣ ଶିଶୁ ଜୀବିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ମାଆମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Deep Depression Impact Pregnant Women Rescue
ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ବାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ବନ୍ୟା-ବାତ୍ୟା-ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଖୁସି....

ସେ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥୀ । କୁଆଁ କୁଆଁରେ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ମେଡିକାଲ ପରିସର । ଏପରିକି ବର୍ଷାର ଏହି ସମୟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାପା ମା’ ପୁଅର ନାଁ...'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ

ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା LIVE: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାୟଗଡା; ରେଳ ଧାରଣାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ପାହାଡରୁ ଧସିଲା ପଥର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

GANJAM HEAVY RAIN
PREGNANT WOMEN RESCUED
ଗଞ୍ଜାମ 377 ଗର୍ଭବତୀ ଉଦ୍ଧାର
ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ 195 ଶିଶୁ ଜନ୍ମ
GANJAM PREGNANT WOMEN EVACUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.