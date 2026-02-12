ETV Bharat / state

ଶ୍ରମିକ ଧର୍ମଘଟରେ ହଟହଟା ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ରୋଗୀ, ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ

୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ଶ୍ରମିକ ଧର୍ମଘଟ ହଟହଟା ହେଲେ ବର ଏବଂ ଅପରେସନ ରୋଗୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 2:46 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 2:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ୧୦ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଗୁରୁବାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 'ବର' ଏବଂ ଅପରେସନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ରୋଗୀ । ଏହାସହିତ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଟହଟା ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।


ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେରଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମାନେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଧର୍ମଘଟକାରୀ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ବର ଗାଡି ସମେତ ବରଯାତ୍ରୀ ଜୟଦେଵ ବିହାର ଛକରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉଭୟ ବର ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମାନେ ବର ଗାଡିକୁ ଛାଡିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିଲା । ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ।


ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଏକ ବ୍ୟଥା ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପେରେସନ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା । ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଅପେରେସନ ହେଲା ପରେ ରାଉରକେଲା ଫେରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଫସିଥିଲେ । ଅଟୋରୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିଲେ।ବସ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ।


କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ଜୟଦେବ ବିହାର ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅନେକ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସମୟରେ NH-16 ରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନରେ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନ ଗୁଡିକ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ।


ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ । ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚାରୋଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲ ।

ତେବେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କ୍ଷୀର ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।

