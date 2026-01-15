କେଉଁଠି ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଦେୟ: ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର କେଉଁଠି ମିଳିବ ? ତାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆରଟିଓ ।
Published : January 15, 2026 at 9:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର କେଉଁଠି ମିଳିବ ? କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଦେୟ ? ତାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ । କେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି ? କିପରି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ସେନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯାଉଛି । ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଏକ ଲାଇନ ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁବିଧାରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ନେଇପାରିବେ, ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇନ ରହିଛି କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ କି ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
"ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ପାଇଁ ଏତେ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର । ଏହା ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ନେଇପାରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆରଟିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ।
ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ୧୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରଟିଓରେ ବିନା ଦେୟରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ପାଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ପାଇପାରିବେ ।
ଏପଟେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆର କେ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା । ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯାଉଛି ।" ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ RTOରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଦିଆଯିବ । ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର କେବଳ ଏକ ସୂଚକ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଝ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିବ PUCC ଫାଇନ ! ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଡେଲ୍, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରେ କେମିତି କଟିଲା ଫାଇନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର