ବଡ଼ବିଲ-ବୋଲାଣି ଖାଦନ ରେଳପଥ ଦୋହରୀକରଣକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍: ୧୨୨ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର
ଲୁହାପଥର ପରିବହନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଖଣିଜ କରିଡରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 28, 2026 at 9:35 PM IST
Barbil-Bolani railway line doubling, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୬ କିମି ରେଳପଥ ହେବ ଦୋହରୀକରଣ. ୮.୯ MTPA ଅତିରିକ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା. ଖଣିଜ କରିଡରକୁ ମିଳିବ ଗତି । ଲୁହାପଥର ପରିବହନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଖଣିଜ କରିଡରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ଯାହା ବଡ଼ବିଲ-ବଲାଣି ଖାଦନ ରେଳପଥ ଦୋହରୀକରଣକୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ।
ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ମାଲ୍ ପରିବହନ:
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 8.9 MTPA ଅତିରିକ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ । ଦୋହରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେବ । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର "ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କରିଡର" ଅଧୀନରେ ବାଡ଼ବିଲ-ବୋଲାଣି ଖାଦାନ ସେକ୍ସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସେକ୍ସନଟି ଏକ ସିଙ୍ଗଲ-ଲାଇନ୍ ସେକ୍ସନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 9 MTPA ବହନ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 6ଟି ଲୋଡେଡ୍ ରେକ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ହେଉଛି ।
ଭବିଷ୍ୟତର ମାଲ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ:
SAILର ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବନ୍ଦର/ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 6 କିଲୋମିଟର ପଥକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣିଜ କରିଡରରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ମାଲ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ପାଇଁ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ରେଳ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହା ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କରିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟରେ ମାଲ୍ ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସୁଚନା ଦେଇଛି ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସି 3-ଟାୟାର କୋଚ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୪ କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସି 3-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୧୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୨୦ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସି 3-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୭୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ତିରୁପତି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୮୦ ତିରୁପତି–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି 3-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୭ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୮ ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି 3-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୩୦୧/୧୮୩୦୨ ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୧୭ ପୁରୀ–ଗୁଣୁପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୧୮ ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୮୩୨ ସମ୍ବଲପୁର–ଶାଲିମାର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୮୩୧ ଶାଲିମାର–ସମ୍ବଲପୁର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୪୭୧ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର–ପୁରୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୪ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୪୭୨ ପୁରୀ–ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏସି 3-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ଚାଲିବ ୨ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୋଲାର CCTV; ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ୮୩% ହ୍ରାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର