ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ: ୪ ମାସରେ ୫୨୦ ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ
ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଘୋଡା ଗଡ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁଜିମା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ । କେଉଁଠି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ୟାନ, କେଉଁଠି ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଡର ଦେଖାୟିବ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 12, 2026 at 11:27 PM IST
National Highway Green Revolution, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଘୋଡା ଗଡ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁଜିମା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ । କେଉଁଠି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ୟାନ, କେଉଁଠି ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଡର, ଆଉ କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଫୁଲ ଗଛର ସମ୍ଭାର ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାରା ରୋପଣ, ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ, ଫୁଲ ଗଛ,ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ । ନୂଆ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଓ ଦୂରତା କମାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିବା କହିଛି ଏନଏଚଏ ଆଇର ଓଡ଼ିଶା ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ।
ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହୁମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରାଜପଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ପରିସର । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁଲିରେ ରାୟପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର, ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୩୦ସିଡି କଡ଼ରେ ଗଢ଼ିଉଠୁଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ୟାନ ‘ଆରୋଗ୍ୟ ବନ’ । ଏଠାରେ ୨ ହଜାର ୫୦୦ଟି ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ବାହାଡ଼ା, ନିମ୍ବ, ହରିଡ଼ା ଓ ଅଁଳା ଭଳି ଦେଶୀୟ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହା କେବଳ ସବୁଜିମା ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଆବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏହି ଅଭିଯାନର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ‘ବି କରିଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍’ । ମହୁମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ ପରାଗସଂଗ୍ରାହକ କୀଟଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୩୯ ହଜାର ୩୩୭ଟି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ବ, ଅର୍ଜୁନ, କଦମ୍ବ, ପାଟୋଲି ଓ ରାଧାଚୂଡ଼ା ଭଳି ବୃକ୍ଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ । କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ପରାଗସଂଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ।
- ୪ ମାସରେ ୫.୨୦ ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
- କୁନ୍ଦୁଲି ଆରୋଗ୍ୟ ବନରେ ୨୫୦୦ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
- ବି କରିଡର ପାଇଁ ୩୯,୩୩୭ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
- ରାଜପଥ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚାରା ୮୭,୩୩୮ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
- ସେହିପରି ୬,୦୦୦ ବାଉଁଶ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
- ୭,୦୯୭ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜପଥର ବିକାଶ ସହ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା, ଏନଏଚଏଆଇର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ଚାରା ରୋପଣର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ, ଜଳସେଚନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଞ୍ଚିବାର ହାର । ଚାରା ରୋପଣ କରିଦେଲେ ହେବନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ବଢାଇବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଚାରା ଲାଗୁ, ଗଛ ବଢୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁ ମଣିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗିଫ୍ଟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍: ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରି ଗିଫ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- STUDENTS' UNION ELECTION: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୧୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୩୨୮ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର