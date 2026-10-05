ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର; ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩୦୦ ଯୁବକଯୁବତୀ ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ୧.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 5, 2026 at 6:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି (ସୋଲାର) ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ’ । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ ୧.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏନେଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଓଏଚପିସି ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଓଏଚପିସିର CSR ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୋଲାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉଭୟ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ରୂଫଟପ୍ ସୋଲାର, ଫ୍ଲୋଟିଂ ସୋଲାର ଓ ସୋଲାର ଟ୍ରାକରର ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ୟୁନିଟ୍ ସହ PLC, SCADA, IoT, ରିମୋଟ୍ ମନିଟରିଂ ଓ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୋଲାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସାଇଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଏନର୍ଜି ଅଡିଟର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ଭାଗୀଦାରି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
୬୦ରୁ ୧୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୦ରୁ ୧୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବ ।"
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବ ।
ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଏସିଏସ୍ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପୁନିଆ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ସିଇଓ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଓଏଚପିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମାନବ ସମ୍ବଳ) ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର